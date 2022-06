Covid, perché caldo non rallenta le infezioni?/ Andreoni: “Un errore pensare questo”

L’estate e il caldo non fermano il Covid. Massimo Andreoni, direttore di Malattie Infettive del Policlinico di Roma Tor Vergata, ha parlato ai microfoni de Il Messaggero: “Ipotizzare che il caldo mandi via il virus è stato un errore dell’inizio della pandemia. Si sa infatti che in India o in Texas il virus ha circolato anche a 45 gradi. Bisogna però specificare che quando parliamo di caldo, intendiamo due situazioni diverse. Innanzitutto, ci riferiamo alla capacità dei raggi ultravioletti di inattivare il virus che sta all’aperto, ma non quello che si trova nelle vie respiratorie. L’idea che il caldo limiti la circolazione del virus è legata poi al fatto che d’estate le persone stanno di più all’aperto, le case sono maggiormente aerate e quindi in teoria c’è meno possibilità di contagiarsi”.