Covid, positivi 5 calciatori Nazionale/ Chi sono e quando rientrano? C’è anche Sirigu

La sosta dei campionati per consentire la disputa delle prime gare di qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar non si è rivelata ottimale in termini di Coronavirus per i calciatori della Nazionale italiana: all’interno del gruppo, infatti, si è formato un vero e proprio focolaio che sta generando, giorno dopo giorno, sempre più casi di positività fra i giocatori. Dopo alcuni componenti dello staff tecnico del ct Roberto Mancini, hanno contratto l’infezione da Covid-19 anche Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e gli azzurri del PSG Marco Verratti e Alessandro Florenzi. In particolare, il terzino ex Roma era rimasto in isolamento precauzionale e non potrà giocare l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Non è tutto, però: dalla Germania, nelle ultime ore, è arrivato l’annuncio della positività di Vincenzo Grifo, in forza attualmente al Friburgo, che ha diramato la seguente nota stampa: “Vincenzo Grifo, al rientro dalla Nazionale italiana, è risultato positivo al tampone, ma con bassa concentrazione virale. Il giocatore è andato subito in quarantena e non ha iniziato la trasferta per la partita a Mönchengladbach. Tutti gli altri test effettuati sui calciatori della rosa sono risultati negativi”.

CALCIATORI NAZIONALE POSITIVI AL CORONAVIRUS: UN CASO ANCHE NEL TORINO

L’emergenza non è finita qua; infatti, anche in casa Torino si registra un nuovo caso positivo. Come si legge nel comunicato stampa emesso dalla società, “il Torino Football Club annuncia che, nel corso dei costanti esami previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 di un calciatore della prima squadra. Il tesserato, in accordo con le autorità sanitarie, è già stato posto in isolamento fiduciario sotto la supervisione dello staff medico”. Il club di via Arcivescovado, come da prassi consolidata ormai, non ha fatto il nome del giocatore affetto da Covid-19, ma, stando a quanto si apprende e a quanto riportato sulle colonne dell’agenzia di stampa nazionale ANSA, il diretto interessato sarebbe Salvatore Sirigu, estremo difensore titolare della compagine granata, reduce da una buona prestazione nel derby contro la Juventus (2-2 il punteggio finale) e da una lunga chiacchierata ravvicinata con Cristiano Ronaldo in occasione del lungo check del VAR sul gol del lusitano. Anche Sirigu faceva parte del gruppo azzurro che ha giocato contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Difficile dire quando gli azzurri contagiati torneranno a disposizione: i tempi di guarigione sono soggettivi e soltanto i tamponi di controllo potranno fornire garanzie in merito.

