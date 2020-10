Covid, Pregliasco “Sess*? Rischio anche in coppia stabile”/ “Meglio l’astinenza o…”

Non solo il rischio lockdown ma adesso anche quello astinenza. In piena pandemia da Coronavirus diventa una questione da non sottovalutare anche quella legata all’intimità. Sul tema sesso si è espressa l’Olanda che, ad esempio, ha consigliato ad avere un partner stabile in modo tale da superare nel migliore dei modi il periodo in atto in cui gli esperti invitano a mantenere attivo il distanziamento. Ad esprimersi sull’argomento è stato anche il virologo Fabrizio Pregliasco che, intervenendo al programma di Rai Radio1, Un Giorno da Pecora, ha precisato: “L’invito purtroppo è a quella che potrebbe esser drammaticamente un’astinenza, per non dire ad attività onanistiche come unica alternativa”. Dalle sue parole si evince che neanche le coppie stabili, dunque, sarebbero del tutto esenti da rischi. Il sesso sicuro, dunque, sembra essere quello con noi stessi e a tal proposito Pregliasco aggiunge: “Il guaio è che anche il nostro familiare puo’ esser asintomatico”.

COVID E SESSO: PARLA PREGLIASCO

Pregliasco cerca di ironizzare anche su un argomento serio come il sesso ai tempi del Covid e, ospite a Un Giorno da Pecora spiega quanto possa essere impietosa la “legge del contatto stretto” e come la visione olandese deve essere comunque interpretata in modo più ampio. Ma quindi, meglio dedicarsi al fai-da-te e astenersi dal sesso anche all’interno della coppia stabile? “E’ questo il problema. In ogni caso un’attività sessuale ha un certo rischio. Le goccioline respiratorie, e anche le deiezioni, sono a rischio. Quindi anche ‘variazioni sul tema’ possono essere impegnative”. Pregliasco è poi tornato sulla possibilità di usare la mascherina durante un rapporto sessuale: “Ma è molto complicato farlo, d’altra parte tutte le variazioni sono a rischio di un contatto”, ha ribadito. E così anche dei ‘semplici’ baci possono diventare un ricordo lontano: “Sono rischiosissimi”, chiosa Pregliasco, con un sorriso che per molti avrà un sapore amaro.



