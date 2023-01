“Covid? Preoccupa poca trasparenza della Cina”/ Broccolo “Domina sempre Omicron, ma…”

Francesco Broccolo, docente di Microbiologia Clinica presso l’Università Milano-Bicocca, ha preso la parola nella mattinata di oggi, giovedì 12 gennaio 2023, ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. L’esperto è stato interpellato in merito al quadro Covid attuale, in Italia e nel mondo, con particolare riferimento alla Cina: “Abbiamo ancora uno scenario dominato da varianti Omicron, che hanno fatto un rimescolamento, dando vita a una nuova mutazione. Questo inizialmente un po’ ci preoccupava, ma in realtà le due sottovarianti (Gryphon e Kraken, ndr) circolavano già a dicembre nello Stato di New York e poi a gennaio in Cina”.

Covid, Bassetti: “Kraken preoccupa poco”/ “Sintomi? Mal di gola e raffreddore”

FRANCESCO BROCCOLO: “CINA NON FORNISCE DATI, POCA TRASPARENZA”

Il punto, ha proseguito il professor Francesco Broccolo, è che “dalla Cina non sono più giunte informazioni sulle varianti e sulle sequenze, quindi preoccupa la poca trasparenza da parte del Paese del Dragone. Nel nostro Paese non stiamo osservando un aumento delle ospedalizzazioni, ma mancano antipiretici e antinfiammatori nello Stivale, farmaci essenziali per combattere il Covid. Non c’è molto di più da fare: queste varianti finora non hanno correlazione con una virulenza potenziata”. Alle nostre latitudini, ha concluso l’esperto, “siamo iper-immunizzati, abbiamo fatto quattro dosi, abbiamo avuto già infezioni naturali che in Cina con la politica ‘Zero Covid’ non ci sono state: per questo non stiamo osservando un incremento dei ricoveri. Tuttavia, l’Ecdc ha raccomandato l’uso delle mascherine FFP2 sugli aerei in caso di sintomi sospetti”.

LEGGI ANCHE:

CAOS COVID IN CINA/ "Xi ha riaperto per cause economiche, la disoccupazione giovanile è al 19%"Covid-19 e vaccini, "censurati studi sgraditi"/ "Scienziati sospesi e licenziati..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA