Covid Puglia “ondata 12 volte più forte”/ Emiliano “Non sappiamo quando arriva picco”

Il coronavirus sembra allentare la sua morsa sull’Italia, ma in realtà la situazione varia da regione a regione. In Puglia, ad esempio, da settimane si registra un incremento di casi e decessi per i quali non si esclude del tutto il passaggio a zona rossa. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.436 nuovi casi, più della Toscana che ha effettuato un numero maggiore di tamponi rispetto ai 9.612 registrati in Puglia. Invece 52 i morti, con un picco in provincia di Foggia, che ne conta 31 da sola. Balzo in avanti anche dei ricoveri: +95. La situazione preoccupa anche il governatore Michele Emiliano, il quale ha dichiarato che l’ondata Covid in Puglia è «dodici volte più alta, ad oggi, di quella di marzo e aprile per numero di contagiati e per problematiche sanitarie annesse». Ne ha parlato durante la prima seduta del Consiglio regionale pugliese, annunciando che verranno raddoppiate le terapie intensive e i posti letto. «Siamo già arrivati a tre volte», ha precisato Emiliano, come riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno.

COVID PUGLIA, “INCREMENTO POSTI LETTO? TERZO SU 4 PREVISTI”

Il presidente della Regione Puglia ha spiegato anche che il Piano anti-Covid elaborato prevedeva quattro interventi di aumento di posti letto. La speranza del governatore Michele Emiliano è che il terzo intervento basti, anche perché non è ancora chiaro quando arriverà il picco in Puglia. «Nessuno ci dice qual è il giorno del picco. Questa cosa va detta, e va detta qui». È stato sottovalutato l’impatto della seconda ondata sulla Puglia o è stato davvero più forte di quanto si poteva prevedere? Tra l’altro ha rivelato di aver proposto a inizio estate al ministero della Salute la creazione di tre grandi strutture di terapia intensiva, una a nord, l’altra al centro e quindi al sud. «Il Ministero ci disse: “No, rafforzate le strutture degli ospedali che già avete”», ha affermato Emiliano. Non si può neppure prendere in considerazione l’ipotesi di riaprire ospedali dismessi in quanto manca il personale necessario. «Noi dobbiamo convertire gli ospedali che hanno il personale. Perché se tu converti gli ospedali e non hai il personale, è inutile convertirli».



