Risolto giallo del report Oms sul Covid: sparito su ordine della Cina, c'è un documento esclusivo visionato dal Giornale. Ecco le prove delle pressioni

RISOLTO GIALLO DEL REPORT OMS

Dal report Oms sparito su ordine della Cina al documento esclusivo che prova le pressioni: un’inchiesta giornalistica torna sulla pandemia Covid con nuove rivelazioni, a partire dal caso di Francesco Zambon, ex funzionario dell’Organizzazione mondiale della sanità, autore di un rapporto critico sulla gestione italiana della pandemia.

Covid, Speranza e Conte smentiti da Ippolito "Da Cts solo pareri"/ E la Cassazione riapre partita giudiziaria

Una sentenza del Tribunale internazionale del lavoro di Ginevra (ILO), risalente allo scorso febbraio, ha stabilito con una sentenza che gli spetta un risarcimento di 25mila franchi svizzeri per danni morali.

Dunque, è stato riconosciuto che la rimozione del documento fu ordinata dall’Oms su pressione diretta della Cina e per motivi politici e diplomatici. La verità emerge dal documento, di cui il Giornale è entrato in possesso: è la risposta fornita dall’Oms alla rogatoria della Procura di Bergamo. Ma è anche emerso che Ranieri Guerra, ex numero due dell’Oms, non c’entrava nulla, come stabilito in precedenza dalla Procura di Bergamo e dal Tribunale di Venezia.

Emilia Romagna blocca ristori Covid alla sanità privata/ Annullata delibera indennizzi cliniche accreditate

Fino a poco tempo fa si ipotizzava che la rimozione fosse dovuta a pressioni interne dell’ex vicedirettore dell’Oms, ma a Zambon arrivò l’ordine di rimuovere il documento dal rappresentante Oms in Cina, per motivi legati a presunte “inesattezze” sul ruolo di Pechino nei primi giorni della pandemia.

COVID, LE PRESSIONI DALLA CINA ALL’ITALIA

Ma Il Giornale accende i riflettori sulle trame di Pechino e gli intrecci politici. Ad esempio, un verbale del Cts del febbraio 2020, recentemente desecretato, mostra che l’allora ministro della Salute Roberto Speranza invitava a “sostenere il grande sforzo della Cina” in relazione all’emergenza sanitaria e a “tenere conto delle ripercussioni economiche e delle relazioni diplomatiche con Pechino“.

Emilia Romagna: revocati i ristori Covid per gli ospedali privati/ "Erano prestiti che vanno restituiti"

A tal riguardo, Felice Manti fa notare: “Per una strana alchimia, le cancellature suggerite dalla sede Oms di Pechino si intrecciano con quanto scritto dal ministro della Salute Roberto Speranza nella versione ritirata del suo libro“.

Ma anche Giuseppe Ippolito, ex direttore scientifico dello Spallanzani e membro del Cts, in audizione ad aprile ha confermato che la posizione dell’Oms era quella di liberare Pechino da ogni accusa di diffusione del virus.

ITALIA HA TACIUTO SU INIZIO PANDEMIA?

Felice Manti del Giornale si chiede anche come Speranza sapesse delle strane polmoniti nel dicembre 2019, di cui ha parlato anche nel suo libro. Ma anche il matematico Stefano Merler ha riferito ai magistrati che stava già studiando il virus a Natale 2019, cioè prima dell’annuncio ufficiale dell’Oms. C’è qualcosa che è stato taciuto dalle autorità sanitarie italiane, con la complicità cinese e dell’Oms? Questa la domanda che si pone Felice Manti, il cui auspicio è che le risposte arrivino dalla Commissione Covid che sta indagando sulla gestione italiana dell’emergenza.