Commissione Covid, Zambon rivela che suo report fu ritirato per salvare fondi per sede di Venezia dell'OMS. Lega attacca: "Pensavano a reputazione e soldi"

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e alcuni rappresentanti del governo italiano avrebbero attuato un’azione di censura sul rapporto ufficiale del ricercatore Francesco Zambon, al fine di tutelare interessi politici e finanziari a scapito della trasparenza e della corretta informazione sulla gestione della pandemia.

È questa la denuncia della Lega dopo l’audizione dell’ex funzionario dell’OMS Zambon in Commissione Covid. Quest’ultimo ha presentato alcune e-mail che proverebbero la censura politica del suo rapporto, nel quale venivano espresse critiche all’Italia per la gestione della pandemia.

Il report fu pubblicato e poi ritirato dall’OMS: per Zambon – e la sua tesi è condivisa da alcuni membri del centrodestra, come Lega e Fratelli d’Italia – la rimozione sarebbe stata motivata da ragioni politiche, poiché si temeva che quelle critiche potessero danneggiare l’immagine dell’allora governo Conte e, soprattutto, mettere a rischio alcuni finanziamenti destinati al centro OMS di Venezia.

COSA (E CHI) C’È DIETRO IL RITIRO DEL REPORT ZAMBON?

Dalle carte mostrate da Zambon emerge che Ranieri Guerra, all’epoca direttore vicario dell’Organizzazione nonché membro del Comitato tecnico-scientifico (Cts) italiano, avrebbe esercitato pressioni per modificare o ritirare il rapporto, esprimendo timori per le ricadute politiche e finanziarie.

All’epoca si ipotizzò che dietro il ritiro del report dell’allora ufficiale tecnico (ora dirigente medico) ci fosse la “manina” della Cina, ma dalle comunicazioni intercorse tra Ranieri Guerra, il Ministero della Salute e i vertici dell’OMS – tra cui il direttore generale Tedros Ghebreyesus e quello per l’Europa Hans Kluge – emerge un’altra versione dei fatti, sintetizzata da Antonella Zedda (FdI) con l’espressione “volontà politica”.

È stata documentata anche un’anomalia nel rapporto tra Speranza e l’OMS, cui il ministro avrebbe chiesto di nominare Ranieri Guerra come osservatore per assistere il suo Gabinetto e collaborare direttamente con lui. Le e-mail non ripropongono soltanto i contenuti emersi negli ultimi anni, anche grazie a varie inchieste giornalistiche, ma rivelano un retroscena significativo: «Sto per iniziare col ministro il percorso di riconferma parlamentare (e finanziaria) del centro di Venezia e non vorrei dover subire ritardi».

“INTERESSE PRINCIPALE DELL’OMS? I SOLDI”

Dunque, l’accusa mossa agli ex governanti è quella di aver anteposto la reputazione politica alla salute pubblica e di aver influenzato anche l’OMS. In particolare, il senatore Claudio Borghi e l’onorevole Alberto Bagnai hanno messo in dubbio la trasparenza e l’efficacia dell’Organizzazione, suggerendo persino la sospensione dei finanziamenti all’agenzia ONU: «Emerge un’incredibile presentazione di documenti che testimoniano in modo inoppugnabile l’interesse principale dell’Oms, ovvero i soldi».

L’ex ministro della Salute Roberto Speranza, tuttavia, aveva già respinto queste accuse, negando interferenze e sostenendo che la decisione di ritirare il rapporto fosse stata presa autonomamente dall’OMS, una versione che però viene smentita da Zambon e dai documenti presentati in Commissione Covid.