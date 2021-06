“Covid? Scusa italiani per non lavorare”/ Ora dr. Jessen è in bancarotta: “Aiutatemi”

Ricorderete sicuramente tutti l’uscita poco felice del dottor Christian Jessen, noto al pubblico televisivo per la sua presenza nel programma televisivo “Malattie Imbarazzanti”, trasmesso da Real Time. Il medico, in occasione della pandemia di Covid-19, con particolare riferimento al primo lockdown di marzo 2020, effettuò una dichiarazione davvero choc nei confronti dell’Italia: “Questo potrebbe sembrare un po’ razzista e dovrete scusarmi, ma non pensate che il Coronavirus sia un po’ una scusa? Gli italiani usano delle scuse per chiudere tutto e smettere di lavorare per un po’, per avere una lunga siesta”.

Strage di donne e bambini in Etiopia: 19 morti/ Uccisi da soldati eritrei nel Tigrè

Parole pronunciate nel corso di un’intervista telefonica concessa a Fubar Radio e mandò su tutte le furie milioni di nostri connazionali, che si indignarono letteralmente di fronte a quanto asserito dal professionista. Un astio dettato da quelle esternazioni a dir poco deliranti, ma che non si tramutò mai in vero e proprio odio, tanto che quell’episodio cadde ben presto nel dimenticatoio, salvo tornare prepotentemente in auge in queste ultime ore, quando si è diffusa la notizia delle difficoltà economiche che il presentatore televisivo britannico sta attraversando.

Vaccino Pfizer, casi di miocardite in giovani uomini/ "Possibile legame con richiamo"

DR. JESSEN IN BANCAROTTA PER UNA FRASE PRONUNCIATA IN DIRETTA TELEVISIVA

Il dottor Jessen ha ufficialmente lanciato in queste ore una richiesta d’aiuto, attraverso una campagna di crowdfunding, ammettendo di essere in bancarotta. Ma cosa è successo? Qual è stata la causa che ha ridotto il medico a navigare in cattive acque? La risposta, per noi italiani che ci siamo già passati, è ovvia: avrà detto qualcosa di sbagliato. Infatti, dopo le accuse mosse da Jessen nei confronti di Arlene Foster, primo ministro uscente dell’Irlanda del Nord, in merito alla quale aveva affermato che avesse una relazione extraconiugale, il dottore è stato trascinato in tribunale dalla donna e il giudice ha dato ragione a quest’ultima, condannando Jessen al pagamento di un risarcimento di 125mila sterline, che, convertite nella nostra valuta, sono all’incirca 150mila euro. “Sono soldi che non ho – ha ammesso candidamente il presentatore tv –. Vi chiedo dunque di aiutarmi a pagare questo debito”.

LEGGI ANCHE:

Fauci, mail "segrete" a inizio pandemia Covid/ Contatti con cinesi e richieste Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA