Un nuovo studio sul Covid ha dimostrato che sugli under 17 la quasi totalità dei casi gravi era legata a comorbilità: l'indagine finanziata da Pfizer

Un recente studio italiano è andato a indagare la gravità del Covid – e precisamente della variante Omicron che tutti ricorderemo per gli allarmi sulla sua contagiosità e pericolosità – nella fascia d’età sotto i 17 anni con l’obbiettivo di capire quanto il virus pandemico potesse essere effettivamente grave nei pazienti più piccoli: uno studio condotto dal Policlinico Bambin Gesù di Roma e finanziato in parte anche da Pfizer, principale produttore dei vaccini Covid; i cui risultati sono stati del tutto opposti rispetto a quello che era l’obiettivo generale.

Danni da vaccino Covid, 52enne invalida ottiene indennizzo/ Ministero condannato a pagare 3mila euro al mese

Facendo prima di tutto un passo indietro, nello studio sono stati presi in esame esattamente 458 under 17 che nel periodo caldo della pandemia avevano contratto la variante Omicron del Covid: più della metà (54,4%) erano maschi e l’assoluta maggioranza (72,5%) aveva meno di un anno di vita; mentre il resto del campione aveva in larga parte (17,2%) tra 1 e 5 anni all’epoca dell’infezione e i restanti erano più o meno equamente distribuiti tra under 10 e under 17.

"Covid in Cina nell'autunno 2019"/ La verità di Ranieri Guerra: "Dissi a Speranza di comprare mascherine ma…"

Lo studio sugli effetti del Covid negli adolescenti: “5 dei 7 ricoveri in terapia intensiva presentavano comorbilità”

Il dato che salta immediatamente all’occhio dello studio sugli effetti del Covid tra gli adolescenti è che dei 458 protagonisti (per così dire) “solamente” 99 avevano avuto bisogno del ricovero ospedaliero e 7 di questi erano finiti – purtroppo – in terapia intensiva, ma non sembra che vi siano stati decessi; mentre ancor più interessante è il fatto che in 105 dei casi presi in esame (quasi il 23%) si è notata anche la sussistenza di patologie pregresse o comorbilità oltre al Covid.

Zhang Zhan raccontò Covid a Wuhan e sua fede cristiana: condannata di nuovo in Cina/ Altri 4 anni di carcere

Entrando ancore più nel merito dei profili clinici degli adolescenti affetti da Covid, lo studio ha rilevato che nel 73,8% dei casi (ovvero 358 rispetto al totale) il virus causò una generica infezione delle vie respiratorie superiori, ovvero la malattia “base” causata dal virus; mentre a fronte di altri 79 asintomatici, erano – rispettivamente – 21 e 20 i casi in cui il virus era sfociato in infezioni respiratorie “inferiori” (ovvero all’altezza dei polmoni) o infezioni gastrointestinali.

Soffermandosi, invece, sui piccoli pazienti più gravi – ovvero quei 21 in cui il Covid era arrivato a intaccare i polmoni – dallo studio emerge che nel 42,9% dei casi (9 sul totale di 21) vi era una comorbilità con altre infezioni virali, infezioni batteriche o – in un solo caso – entrambe e cinque tra questi ultimi nove furono la larga maggioranza di coloro per i quali fu necessario il ricovero in terapia intensiva.