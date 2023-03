Covid, ufficiale pandemia finita?/ Stop a dati Hopkins University era riferimento OMS

La pandemia di Covid-19 può essere considerata ufficialmente finita? Un segnale di ciò, come riportato da Libero, arriva dalla Johns Hopkins University, che fin dalle prime settimane della diffusione del virus ha dedicato un sito gestito dal Coronavirus Resource Center alla raccolta dei dati ufficiali forniti dai Paesi su morti e contagi, diventando il punto di riferimento di tutte le statistiche internazionali e giornalistiche ed anche per l’Organizzazione mondiale della Sanità stessa.

A distanza di quattro anni dall’inizio dell’emergenza, l’istituto universitario privato di Baltimora, nel Maryland, ha annunciato l’interruzione dell’aggiornamento dei numeri. “Gli archivi di dati grezzi del sito rimarranno accessibili per le informazioni raccolte dal 1/2/2020 al 10/3/2023 su casi, decessi, vaccini, test e dati demografici”, hanno comunicato i gestori della piattaforma. Il conteggio dei casi di positività, ricoveri in ospedale, decessi e somministrazioni del vaccino non andrà più avanti. I numeri su cui rimarrà fermo sono impressionanti, anche perché probabilmente anche sottostimati, in virtù della difficoltà di reperirli a Sud del mondo.

Covid, ufficiale pandemia finita? I dati finali della Hopkins University

I dati del 10 marzo 2023 sul Covid-19, ovvero quelli dell’ultimo giorno in cui sono stati aggiornati dalla Johns Hopkins University, rivelano che la pandemia ha cambiato profondamente il mondo. Il bilancio dà conto di 676 milioni di casi di positività accertati, di quasi 7 milioni di morti a causa del virus e di oltre 13 miliardi di dosi di vaccino somministrate.

Il triste primato mondiale per numero di contagi e di decessi spetta agli Stati Uniti, che hanno registrato in tutto oltre 100 milioni di casi e 1,123 milioni di morti. Al secondo ci sono posto per casi registrati c’è l’India, con 44,7 milioni, e per morti il Brasile con 699 mila. Al terzo posto c’è la Francia per casi registrati, con 39,8 milioni, e l’India per decessi, con 530 mila. L’Italia è al settimo posto per contagi (25,6 milioni in tutto) e al sesto per decessi (188.322). La pandemia di Covid-19 sembra essere dunque ufficialmente finita, ma a che prezzo?

