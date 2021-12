Covid Uk, 25-70mila vittime in 5 mesi per variante Omicron/ “Rischiamo uno tsunami”

L’Inghilterra rischia uno tsunami a causa del covid ed in particolare per via della variante Omicron. Stando alle previsione della London School of Hygiene & Tropical Medicine, l’ultima mutazione del virus potrebbe causare tra le 25mila e le 70mila vittime, nel caso in cui non venissero attuate delle nuove misure restrittive, nel giro di 5 mesi. Evidentemente deve esserne stata informata anche la premier scozzese Nicola Sturgeon, che uscendo allo scoperto nelle scorse ore ha esclamato: “Rischiamo uno tsunami di contagi di Omicron”. Ieri il primo ministro bianco-blu si è recato a Londra per la riunione del Cobra, il gabinetto del governo britannico per le emergenze nazionali, e al centro del summit vi era proprio Omicron e la crescita dei contagi.

Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono saliti a quota 58mila, nuovo record da diversi mesi a questa parte, di conseguenza il governo di Boris Johnson è corso ai ripari, introducendo delle misure che però appaiono piuttosto blande, leggasi mascherine al cinema e al teatro ma non in pub e ristoranti, quindi smart working e una sorta di green pass per concerti e stadio che però va confermato. Si pensa comunque ad un piano C, con l’obiettivo di salvare il Natale, come il tracciamento dei clienti, e il ritorno del servizio al tavolo nei locali, scrive Repubblica.

COVID UK, SI RISCHIA ECATOMBE CON OMICRON: “SPERIAMO CHE LE MISURE BASTINO…”

“La sanità britannica potrebbe esserne letteralmente travolta”, ha detto al Guardian l’epidemiologo Neil Ferguson, dell’Imperial College, mentre il sindaco londinese ha commentato: “Speriamo solo che queste misure di contenimento bastino”.

Come detto sopra, nella giornata di ieri c’è stato un picco di casi, 58.194, il dato più alto dallo scorso gennaio 2021, in piena terza ondata, mentre le vittime si mantiene costanto attorno alle 200, con l’aggiunta di 7/8.000 ricoveri ogni giorno. Lo tsunami d’apertura è quindi dietro l’angolo, e il liberi tutti annunciato da Boris Johnson lo scorso 17 luglio, sembrerebbe essere già un lontano ricordo.

