Covid Uk: casi su del 90% per variante Delta/ Posticipata la data di fine lockdown?

Continuano ad aumentare i casi di covid nello Uk, in Gran Bretagna, e nell’ultima settimana il balzo in avanti rispetto ai sette giorni precedenti è stato addirittura del 90%. Tutta colpa, come riferiscono i principali media, della variante cosiddetta Delta, che è praticamente l’ex indiana. I nuovi contagiati sembrerebbero essere aumentati soprattutto in alcune zone, come ad esempio l’area di Manchester, ma c’è comunque da dire che i dati generali non sono allarmanti: nelle scorse 24 ore sono infatti emersi 6.048 nuovi casi di positività su circa un milione di tamponi, mentre le vittime sono state solamente 13 a fronte di 69 milioni di dosi somministrate alla popolazione.

Positivi anche i numeri riguardanti i ricoverati totali, solamente 954 in tutta la Gran Bretagna, cifra senza dubbio promettente. Vero anche che il balzo dei casi di positività è stato evidente, e per la seconda volta nel giro di una settimana la cifra ha superato quota 6.000, dopo i 6mila e duecento di venerdì e i 5.600 di lunedì. Per contrastare questa tendenza negativa il governo di Boris Johnson sta cercando di accelerare la campagna di richiamo, da oggi scattati anche per gli over 25, e nel contempo non è da escludere che la data della fine delle restrizioni, leggasi il prossimo 21 giugno, possa essere prorogata di una settimana/due, decisione che giungerà nella giornata di lunedì prossimo.

COVID UK, +90% DI CASI: IN TOTALE 12.383 CONTAGI DA VARIANTE INDIANA

Tale tesi è caldeggiata in particolare dal quotidiano Times, che cita una fonte di governo secondo cui gli esperti avrebbero espresso preoccupazione per “il tasso di trasmissione di nuovi ceppi di coronavirus, come la variante indiana” e per il fatto che “la vaccinazione non fornisce protezione al 100%”. Rinviando la fine del “lockdown” si avrebbe la possibilità di mettere in sicurezza tutti gli over 50. Al momento nel Regno Unito il numero di casi legati alla variante indiana è pari a 12.383, ma di questi solamente 126 sono stati ricoverati in ospedale, e 83 non erano ancora stati vaccinati (28 avevano invece ricevuto una dose, mentre in tre avevano già completato il ciclo vaccinale).

