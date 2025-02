Il dottor Fauci, uno dei più autorevoli virologi al mondo, è al centro di una indagine negli Stati Uniti guidata dal procuratore generale della Carolina del Sud, e condotta da un totale di 17 Pg, tutti esponenti Repubblicani.

Come si legge sui media a stelle e strisce, la coalizione ha utilizzato come base per l’indagine nei confronti del dottor Fauci un rapporto redatto dal partito Repubblicano al Congresso, pubblicato l’anno scorso, House Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic, attraverso cui si accusa lo stesso medico di “aver tentato di screditare” l’ipotesi della fuga del virus del covid dal laboratorio, nonché di “cattiva gestione o negligenza” durante il suo mandato dirigenziale presso i National Institutes of Health (NIH), gli istituti nazionali della salute. Secondo quanto si legge ancora, tali azioni avrebbero eroso la fiducia dell’opinione pubblica nei confronti delle istituzioni sanitarie, provocando un ulteriore danno.

Come detto in apertura, a guidare la coalizione è Allen Wilson, procuratore generale della Carolina del Sud, che in una intervista concessa al The National News Desk nella giornata di ieri ha precisato che: “Sono state implementate numerose politiche di risposta alla pandemia di COVID-19 a livello federale, basate esclusivamente sulle linee guida fornite dal dottor Fauci e da altri funzionari sanitari dell’amministrazione”, assegnando quindi tutte le responsabilità di quanto accaduto allo stesso medico di origini italiane.

Ogni stato decise di adottare le proprie leggi in occasione della pandemia di covid ma per Wilson: “Queste politiche sono state implementate e promosse in base alla scienza di cui parlava il dott. Fauci. Hanno chiuso scuole, chiuso aziende, causato difficoltà finanziarie. Hanno sostanzialmente riordinato la società attorno a queste politiche e molti di noi sono preoccupati dalla testimonianza del dott. Fauci al Congresso, secondo cui ha detto cose che sappiamo non essere vere”.

FAUCI SOTTO INDAGINE PER COVID “VOGLIAMO ANDARE AVANTI”

Wilson non intende dare la caccia alle streghe, precisa, ma vuole semplicemente scoprire la verità, alla luce anche del fatto che l’ex presidente Joe Biden abbia concesso la grazia allo stesso Fauci poco prima di lasciare l’incarico: “Stiamo dicendo al Congresso di non smettere di cercare la verità. Non ci è proibito andare avanti con le azioni statali, indipendentemente da ciò che Joe Biden ha fatto negli ultimi momenti della sua presidenza”, ha aggiunto il Pg della Carolina del Sud.

Anthony Fauci ha lavorato anche con il presidente Donald Trump durante il primo anno di pandemia e il tycoon newyorkese fu ampiamente criticato per la sua risposta alla pandemia, ritenuta da molti troppo blanda. Poco dopo il suo addio, sconfitto dal suo successore Joe Biden, venne approvato il primo vaccino al mondo contro il covid a firma Pfizer, per molti un’approvazione ritardata appositamente proprio per evitare che Trump ottenesse dei benefici a livello di voti da questa vicenda.

FAUCI SOTTO INDAGINE PER COVID, LE ACCUSE DI WILSON

Sembrerebbe quindi trattarsi di una sorta di rivincita dei repubblicani nei confronti di quanto avvenne in quegli anni ed è per questo che Alan Wilson chiede che Fauci venga in qualche modo giudicato e che si prenda le responsabilità “per presunte cattive gestioni, dichiarazioni fuorvianti e soppressione del dibattito scientifico”, si legge sul sito ufficiale dello stesso.

“La grazia generale concessa dal presidente Biden al dottor Fauci è un vergognoso tentativo di impedire l’assunzione di responsabilità”, ha aggiunto “Se una qualsiasi di queste conclusioni indica violazioni delle leggi statali, siamo pienamente preparati a prendere le misure appropriate per garantire che venga fatta giustizia”.

La coalizione di 17 accusa il medico, fra le altre cose, di aver ingannato il congresso sui finanziamenti del sistema sanitario nazionale, fornendo false testimonianze, ma anche di aver gestito male i fondi dei contribuenti, non supervisionando in maniera adeguata le sovvenzioni, alla EcoHealth Alliance: gravi accuse che andranno ovviamente dimostrate.