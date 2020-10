Covid, vertice governo: nodo scuola e Dpcm/ Lockdown Lombardia-Campania o nazionale?

Vertice di governo a Palazzo Chigi. Il premier Giuseppe Conte ha deciso di convocare alle 19 i capi delegazione di maggioranza. Sul tavolo c’è il nodo scuola, ma si stanno facendo insistenti le voci di una imminente stretta in Lombardia, e in particolare a Milano, e in Campania, a causa dell’indice Rt che galoppa. Nel corso della riunione ci sarà, dunque, l’occasione per ragionare sulla situazione delle Regioni che al momento sono in maggiore difficoltà. Secondo quanto riportato da la Repubblica, si getteranno le basi per il nuovo Dpcm, in agenda la prossima settimana. Il presidente del Consiglio parlerà alle Camere il 4 novembre, di conseguenza è probabile che un testo entro in vigore entro sabato 7 novembre, non oltre lunedì 9. Le misure di cui si parla sono quelle che avvicinano l’Italia al lockdown francese: si va verso limitazioni o chiusure di alcune attività commerciali, ulteriori paletti ai ristoratori, eventuali limiti alla mobilità regionale. Tutte scelte dettate anche dal monitoraggio dell’Iss, i cui dati sono stati diffusi oggi.

COVID, VERTICE GOVERNO: VERSO LOCKDOWN

L’epidemia di coronavirus sta peggiorando: l’Italia è in uno scenario di tipo 3, ma si sta evolvendo verso il 4. I numeri sono sempre più negativi e in alcune Regioni non si riesce neppure a raccoglierli al meglio, proprio a causa dell’alta circolazione del coronavirus. Tra l’altro la Cabina di regia ha evidenziato un “peggioramento nella qualità dei dati” comunicati. Significativo è anche il fatto che cala la percentuale dei casi scoperti col tracciamento, a conferma che questa attività è ormai saltata. In alcune Regioni c’è dunque uno scenario compatibile con il 4, quello che suggerisce il lockdown. Per la prima volta, ad esempio, c’è una Regione che ha superato la soglia critica dell’occupazione in aree mediche, che è del 40%. Si tratta della Valle d’Aosta, che è oltre il 50%. Questi sono aspetti che non potranno essere ignorati nel vertice di governo che è stato convocato oggi, venerdì 30 ottobre 2020, dal premier Giuseppe Conte.



