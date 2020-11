COVID VISONI, BLITZ NAS IN ALLEVAMENTI/ Imposto vincolo sanitario: animale “strano”..

Il primo allarme scattato in Danimarca, poi la conferma dell’Oms che anche in Italia – ma non solo – fossero stati registrati casi di visioni affetti da coronavirus mutato rispetto al ceppo originale: una notizia potenzialmente devastante, poiché in grado di compromettere l’efficacia del vaccino. Si spiega anche così il blitz dei Carabinieri Nas del Gruppo per la tutela della Salute di Roma negli allevamenti italiani. Tre le aziende ispezionate, tutte nel centro Italia, precisamente nelle province di Forlì, Ravenna e L’Aquila: per una di queste, scrive La Repubblica, è scattato il “vincolo sanitario“. A provocare questa misura una scoperta inquietante, come spiegato dal tenente colonnello Walter Fava: “Con i veterinari che ci hanno accompagnato, abbiamo trovato uno dei 2.400 esemplari che camminava in modo rallentato. Abbiamo disposto i test per tutti i visoni e abbiamo imposto il vincolo sanitario. Non è una sanzione. Vuol dire che nessun capo può entrare o uscire dall’allevamento“.

COVID VISONI, BLITZ DEI NAS NEGLI ALLEVAMENTI ITALIANI

Gli altri due allevamenti visitati dai Nas ospitavano mille e 10mila capi. Numeri importanti che, come chiarito dallo stesso tenente colonnello Walter Fava, richiederanno di conseguenza dei tempi d’attesa abbastanza lunghi per verificare la situazione sanitaria all’interno della struttura. “Per i risultati dei test su così tanti animali, serviranno 10 o 15 giorni“, spiega Fava, che aggiunge: “Ma nel complesso gli animali erano ben accuditi. Non c’erano anomalie nei dati sulla mortalità. Gli operatori rispettavano tutte le misure anti Covid“. Nel caso in cui dovessero emergere delle positività tra i visoni, è probabile che vengano disposti dei test genetici per verificare la presenza di mutazioni nell’Rna come quelle che hanno messo in allarme tutto il mondo. Tracce di quattro mutazioni del coronavirus passate dai visoni all’uomo hanno portato la Danimarca a decidere per l’abbattimento di tutti i 17 milioni di esemplari allevati nel paese. Una misura del genere è pensabile anche per l’Italia?



