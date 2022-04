“Covid zero politica sbagliata”/ Sileri: “Entro 2022 tutti avremo incontrato Omicron”

Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele e andata in onda nella mattinata di venerdì 22 aprile 2022. Sileri ha commentato le immagini drammatiche che provengono da Shanghai: “Perseguire una politica di Covid zero con questo tipo di virus è praticamente impossibile. Entro il 2022 tutti noi avremo incontrato la variante Omicron. Queste riprese che vediamo arrivare da Shanghai dureranno ancora per molto tempo. Se la popolazione cinese non fa i richiami, il problema si riproporrà tale e quale tra qualche mese”.

Pierpaolo Sileri: "No vax ora sono diventati filorussi"/ "Ma Covid non è sparito!"

PIERPAOLO SILERI: “COVID FUNZIONA ESATTAMENTE COME L’INFLUENZA”

Nel prosieguo dell’intervento a “Storie Italiane”, Pierpaolo Sileri ha sottolineato che “il virus è entrato di diritto nella nostra quotidianità. Nei prossimi anni sarà normale dire ‘mi sono preso il Covid’. Ci potrà essere una variante più pericolosa, ma dovrà essere più diffusiva e cattiva e questo è molto poco probabile. Dobbiamo vaccinarci: se siamo vaccinati, è difficile che la vaccinazione non funzioni rispetto alle varianti che incontreremo in futuro. Molti di noi hanno anche incontrato il virus, quindi diventerà normale incontrare il Covid. Funziona esattamente come con l’influenza”. E le minacce da parte dei no vax a Sileri? Proseguono? “Qualcuno è stato individuato, qualcuno continua, ma cosa conta è servire la patria e la nazione come noi stiamo facendo al Ministero, ma come stanno soprattutto facendo i medici, che peraltro lavorano senza scorta”.

