Covifenz, primo vaccino covid prodotto dalle piante/ Ecco come funziona il siero

Il Covifenz è il primo vaccino anti covid prodotto dalle piante, già approvato in Canada. E’ un siero che utilizza una tecnologia proteica a base vegetale, e come riferisce Skytg24.it, è prodotto e sviluppato da Medicago, azienda di biofarmaceutica di Quebec City, e da GlaxoSmithKline (GSK). “Dopo un’analisi scientifica approfondita e indipendente dei dati – il comunicato d’approvazione ufficiale del ministero della Sanità del Canada – il Dipartimento ha stabilito che il vaccino soddisfa i severi requisiti di sicurezza, efficacia e qualità richiesti e che i benefici di questo vaccino superano i potenziali rischi”.

Il Covifenz è un vaccino a particelle pseudovirali, contenenti al suo interno una riproduzione della struttura esterna del virus, senza il materiale genetico che permette la replicazione e l’infezione. La sua particolarità è quella di essere prodotto in delle piante che sono appositamente infettate per generare appunto delle particelle virali. Questo tipo di vaccino è stato autorizzato per la fascia di età 18-64 anni, e viene somministrato attraverso due dosi da 3.75 microgrammi ciascuna a distanza di 21 giorni dall’altra.

VACCINO COVIFENZ, GLI STUDI: EFFICACE AL 100% CONTRO FORME GRAVI DEL COVID

Negli studi clinici è risultato efficace al 71 per cento contro le infezioni sintomatiche e al 100 per cento contro il covid in forma grave. “Gli studi clinici su Covifenz – le parole degli esperti riportate da Skytg24.it – hanno dimostrato efficacia contro le varianti Delta e Gamma e i dati suggeriscono l’efficacia anche contro le varianti Alpha, Lambda e Mu. Sebbene siano necessari ulteriori dati di conferma, i dati preliminari ed esplorativi dimostrano che Covifenz produce anticorpi neutralizzanti anche contro la variante Omicron”.

Takashi Nagao, presidente e Ceo di Medicago, ha aggiunto: “L’approvazione del nostro vaccino contro il Covid-19 rappresenta una pietra miliare significativa per il Canada nella lotta contro la pandemia. Apprezziamo la tempestiva revisione del ministero canadese. Siamo anche grati per il supporto del governo canadese nello sviluppo di questo nuovo vaccino e stiamo producendo dosi per iniziare a soddisfare il contratto stipulato”.



