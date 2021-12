Cracco: “Ho malattia del vino, migliaia di bottiglie”/ “Mi gettai tra le fiamme per…”

Carlo Cracco, uno degli chef più celebri d’Italia, si è raccontato al Corriere della Sera e ha parlato, in particolare, di una delle sue più grandi passioni, oltre alla cucina: “Ho la malattia del vino, colleziono migliaia di bottiglie”. Una storia iniziata quando aveva vent’anni e culminata negli scorsi anni, quando è diventato anche produttore: ha acquistato, infatti, un’azienda agricola a Sant’Arcangelo di Romagna, paese della moglie Rosa, ed aperto un wine bar nella sua cantina, che conta oltre 2.500 etichette.

Carlo Cracco "Io chef? Mio padre non era favorevole"/ "Devo tanto a mia moglie Rosa"

“Ho fatto il primo corso di sommelier a 20 anni con Giuseppe Vaccarini. Durante le lezioni mi maltrattavano. Mi dicevano che ero un cuoco e dovevo fare il cuoco e stop, ma poi l’esame l’ho passato lo stesso, nel 1987, quando lavoravo da Gualtiero Marchesi”, ha raccontato. Grazie ai suoi risparmi così ha iniziato a conservare le bottiglie, tanto da averne ancora di non stappate risalenti a quegli anni. “Ho sempre acquistato non tanto per il valore ma per la persona e la storia che stanno dietro all’etichetta. Mi piace che parlino del territorio da cui vengono. È un po’ come la cucina, siamo tutti cuochi ma ognuno cerca di dare il suo tocco. La cosa più bella è far emergere questa differenza”.

Carlo Cracco: “Covid? Perso un dipendente su tre”/ “Si salva chi punta sulla qualità”

Cracco: “Ho malattia del vino, migliaia di bottiglie”. L’episodio dell’incendio

Carlo Cracco, nel corso dell’intervista al Corriere della Sera, oltre ad ammettere di avere la malattia del vino e di collezionare migliaia di bottiglie, ha raccontato anche un singolare episodio che dà una netta dimostrazione di quanto sia rilevante la sua passione. Una volta, infatti, si è lanciato tra le fiamme di un incendio all’Enoteca Pinchiorri di Firenze per salvare alcune etichette che riteneva preziose. E ce l’ha fatta. “Bruciava tutto. 25 mila andarono distrutte, ne ho messe in sicurezza quante più ne potevo”. Una di queste è una magnum di Montevertine, Le Pergole Torte del 1981, che gli fu regalata come ricompensa

Carlo Cracco diffida La7 e Giletti/ “Non è l’Arena e Corona: spettacolo vergognoso”

Lo chef, divenuto noto anche grazie al ruolo di giudice in Masterchef Italia, ha parlato anche dei duri momenti trascorsi a causa della pandemia di Covid-19, quando i ristoranti hanno dovuto abbassare le saracinesche. Anche in quella occasione, tuttavia, è riuscito a fare del bene. È stato infatti chiamato a cucinare per i centinaia di operai che stavano lavorando alla costruzione dell’ospedale in Fiera a Milano e non si è tirato indietro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA