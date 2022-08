Cragnotti: “Ecco perché non presi Ronaldo”/ “Mourinho? Ha fatto grandi cose, ma…”

Sergio Cragnotti è stato l’ultimo presidente della Lazio, fino ad ora, ad aver portato il tricolore sulle maglie biancocelesti nella stagione 1999/2000. In una recente intervista rilasciata per il Messaggero, l’imprenditore romano ha dato qualche dettaglio importante su una trattativa saltata, quella di Ronaldo il Fenomeno alla Lazio.

“Se il Fenomeno non è venuto alla Lazio fu perché i nerazzurri alzarono il prezzo. Comunque sia è difficile ricordare per filo e per segno che cosa è successo veramente. Ci sono tanti aneddoti circa i giocatori che abbiamo comprato. Una volta i colpi si mettevano a segno così”. Queste le parole dell’ex presidente laziale, che ammette come venti anni fa era più facile comprare giocatori, anche di livello. Vuoi per la situazione del calcio italiano, che nonostante l’inizio del suo declino aveva ancora molto appeal tra i giocatori, come meta d’arrivo; vuoi anche perché le tasche dei presidenti a qui tempi erano più gonfie. Infatti, come ammette anche lo stesso Cragnotti, ormai è difficile fare mercato soprattutto per i prezzi che si sono alzati di parecchio, in più i procuratori chiedono cifre esose alle società per le commissioni fatte ai propri assistiti.

Sergio Cragnotti su Mourinho

Continuando l’intervista con Sergio Cragnotti, non poteva mancare un commento sul duello capitolino con la Roma di Josè Mourinho. Le due squadre romane si sono rinforzate molto e entrambe puntano ad un posto nell’Europa che conta. “Lo Special One è un personaggio che ha vinto tantissimo e fatte grandi cose ovunque sia andato. Infatti, ho visto l’Olimpico con la Cremonese e sono rimasto impressionato. La gente in piedi, devota più a lui che al suo gioco. Non ricordo uno stadio così pieno da tempo”.

Da sottolineare come Cragnotti veda il gioco di Mourinho un po’ antiquato rispetto agli standard di adesso: se infatti le doti da leader di Mourinho sono solo migliorate nel tempo, è anche vero che il suo gioco non ha fatto molti passi avanti, e forse sarà per quello che lo Special One prima di approdare alla Roma, è stato esonerato tre volte di fila in Premier League. Dopotutto il calcio che mette in mostra è molto attendista, con giocatori fisici che rendono la vita dura agli avversari, a cui però manca un vero e proprio fantasista visto che Dybala, nonostante il buon inizio di campionato, si infortuna facilmente.

