Craig Warwick come sta?/ Lascia l’ospedale dopo 17 giorni: “Giorni difficili ma..”

Craig Warwick come sta? Al momento non lo sappiamo ancora ma quello che è certo è che oggi il sensitivo inglese ha lasciato l’ospedale dopo 17 giorni di digiuno, esami e controlli. Rimane top secret il motivo del ricovero anche se, da alcuni indizi, sembra proprio che il problema fosse legato allo stomaco e dintorni e che questo abbia causato il ricovero nel reparto di medicina generale presso il Policlinico Universitario di Messina, almeno secondo quanto ha rivelato lui più volte sui social mostrandosi in un letto di ospedale. Il resto è ancora misterioso e non ci sono conferme o smentite su quello che è successo anche se le sue dimissioni fanno ben sperare adesso non solo in un suo celere recupero ma anche nella sua voglia di raccontare l’accaduto magari proprio in una delle trasmissioni della nuova stagione televisiva.

CRAIG WARWICK LASCIA L’OSPEDALE DOPO 17 GIORNI

Ad annunciare le dimissioni dall’ospedale è lo stesso Craig Warwick che poco fa, su Instagram, ha scritto: “Sono felice oggi io posso tornare a casa … grazie a tutti voi”. Il sensitivo è convinto che i messaggi e le preghiere dei suoi fan siano stati utili per questo suo percorso e oggi finalmente è rinato tornando a casa e dimenticando quelli che lui stesso ha definito più volte “giorni difficili e complicati…”. A rendere più dolce questo ricovero sono stati i messaggi vip arrivati anche nella sua bacheca a cominciare dall’amica Caterina Balivo e finendo a Marcello Cirillo, Elena Morali e Francesca Cipriani. Ciliegina sulla torta è stata la visita di Mariagrazia Cucinotta che ha regalato a Warwick una pizza appena è stato possibile per lui mangiare di nuovo. Lei stessa in un video aveva promesso: “E io sono qui a coccolarti, perché presto ti porto via da qui, molto presto”. Tutto è bene quel che finisce bene…

Ecco il video postato dal sensitivo poco fa:





© RIPRODUZIONE RISERVATA