Il presunto sensitivo Craig Warwick posta su Instagram lo screen di un articolo su di lui e la rivelazione choc di Francesco Monte

Che fine ha fatto Craig Warwick? Il sensitivo che dice di parlare con gli angeli non è più comparso in televisione da quando i salotti trash di Barbara d’Urso sono stati soppressi da Pier Silvio Berlusconi quando non le ha più rinnovato il contratto. Sul suo profilo Instagram, però, è ancora attivo e nelle ultime ore ha postato lo screen di un pezzo vecchio di FanPage dove un vip in particolare parlava delle sue doti, se così si può chiamarle.

Il vip in questione è un altro che è scomparso dalla circolazione: Francesco Monte. Ex tronista di Uomini e Donne, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e via discorrendo che aveva dichiarato “Lui è davvero un sensitivo” perché “disse cose su mia mamma che non sa nessuno”.

Craig Warwick aveva convinto Francesco Monte: “Rimasi scioccato”

Francesco Monte ha perso la mamma anni fa, come ha raccontato alcune volte nei vari reality show dove ha partecipato, e in un frangente nel lontano 2018 ha fatto una rivelazione sul sensitivo Craig Warwick: “Quella cosa che mi disse la sapevamo solo io e mio fratello. Manco mio padre. Io restai scioccato”.

Ma non è finita qua perché un’esperienza simile l’ha avuta anche Filippo Nardi, che è finito per piangere. L’ex di Uomini e Donne ha continuato col dire che gli ha detto cose così specifiche da fargli vivere un’esperienza davvero molto forte. Stando alla sua pagina Wikipedia l’uomo in questione pare abbia collaborato con l’FBI nella ricerca di persone scomparse.