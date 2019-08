Craig Warwick in ospedale, come sta?/ Il sensitivo a ‘digiuno’ ringrazia tutti

Craig Warwick sta meglio. Il sensitivo che ha il dono di parlare con gli angeli ha pubblicata una nuova foto dall’ospedale dove è ricoverato. Indicando la voce ‘digiuno’, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha voluto rassicurare tutti i fan e le persone che si sono preoccupate per le sue condizioni di salute con una foto simpatica accompagnata da una breve didascalia. “Day 4” – scrive Craig, che ringrazia poi tutti: “Grazie mille per il vostro supporto e vostro messaggi meraviglioso”. Immediata la reazione da parte dei fan allarmati da giorni sulle condizioni di salute del loro ‘beniamino’ che hanno prontamente risposto scrivendogli: “Buona guarigione”, “Riprenditi presto Guerriero della Luce…noi tutti ti aspettiamo con tanto affetto”. C’è anche chi, giustamente, gli chiede: “Cosa ti è successo????” augurandogli poi “Guarisci presto”. Una cosa è certa: le condizioni di salute di Craig sono in miglioramento considerando lo scatto condiviso con tutto il suo pubblico.

Craig Warwick ricoverato in ospedale

Sono state ore di apprensione per Craig Warwick ricoverato improvvisamente in ospedale. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha pubblicato una foto su Instagram che ha allarmato i fan e i tantissimi amici. Momenti di grande paura e preoccupazione considerando che Craig ha chiesto espressamente a tutti: “Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi…pregate il mio Angelo. Ringrazio tutti i medici e lo staff che mi hanno seguito dell’ospedale di Milazzo”. La foto ha scosso tutti: dai fan ad alcuni colleghi famosi che hanno immediatamente chiesto al sensitivo cosa gli fosse successo. A cominciare da Caterina Balivo, che ha scritto “Oh mamma, Craig”. La Balivo è molto amica di Warwick considerando che insieme hanno pubblicato un libro dedicato agli angeli e che spesso invita il sensitivo nei suoi programmi. Paura anche per per altri volti noti come Pippo Pelo, Marcello Cirillo e Maria Grazia Cucinotta.

Craig Warwick, chi è?

Craig Warwick è un sensitivo. Nato a Londra, Craig ha un particolare dono: quello di entrare in contatto con gli angeli. Questa sua particolarità l’ha spinto a pubblicare una serie di libri: da “Tutti quanti abbiamo un angelo” scritto con Caterina Balivo a “Parlami ancora”, da “Incontrerai il tuo angelo” a “Il filo azzurro”. Non sol, se ne contano ancora altri di libri in cui il sensitivo ha raccontato il suo ‘rapporto speciale’ con gli angeli. Oltre ad essere un sensitivo e scrittore, Craig è anche un personaggio televisivo considerando che ha partecipato a diversi programmi televisivi come “Festa italiana”, “Mattino cinque”, “La strada dei miracoli” e lo scorso anno è stato naufrago de “L’isola dei famosi”.

