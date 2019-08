Craig Warwick sta male, cos’ha?/ Messaggio dall’ospedale: “Pregate il mio angelo”

Craig Warwick sta male: ansia per le condizioni di salute del sensitivo londinese dopo l’ultimo post pubblicato su Instagram. Volto noto della televisione, prima nella sua Inghilterra e poi in Italia, il medium è molto attivo sui social network ed appena quattro giorni fa aveva pubblicato un video in cui presentava il suo ultimo libro. Ma, poco più di un’ora fa, ha postato una foto che ha messo preoccupazione: Warwick si trova infatti all’ospedale, immortalato il tubo della trasfusione di sangue. Non è chiaro cosa gli sia successo e la didascalia dell’immagine non lo chiarisce. Anzi, fa preoccupare ulteriormente tutti i seguaci del sensitivo: «Ragazzi, adesso ho bisogno di tutti voi ….pregate il mio Angelo». L’ex concorrente dell’Isola dei famosi ha poi voluto ringraziare tutti i medici e tutto lo staff dell’ospedale di Milazzo, dove si trova ricoverato.

CRAIG WARWICK STA MALE: COS’HA?

In passato al fianco di personalità come Lady Diana e Kate Winslet, nonchè consulente dell’Fbi nella ricerca di persone scomparse, Craig Warwick ha ricevuto tantissimi messaggi nel giro di pochi minuti. Molti volti della televisione e del mondo dello spettacolo hanno scritto al sensitivo per sapere delle sue condizioni di salute: da Caterina Balivo a Francesca Cipriani, passando per Elena Morali e Marcello Cirillo, in tanti si sono voluti sincerare del suo stato attuale. Per il momento il medium – noto anche per le partecipazioni in trasmissioni tv come “Festa Italiana” e “Pomeriggio sul 2” – non ha rilasciato ulteriori commenti e non ci resta che attendere qualche informazione in più su cosa lo abbia colpito: nel frattempo proseguono senza sosta i messaggi di vicinanza e di “preghiera” per lui. Qui di seguito vi riportiamo il post pubblicato su Instagram:





© RIPRODUZIONE RISERVATA