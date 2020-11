Craig Warwick Vs Mago Otelma/ “Anch’io fuori dall’Isola per la Cipriani eppure…”

Ospite di Francesco Fredella su RTL 102.5 News, Craig Warwick si è schierato a favore di Francesca Cipriani rispetto al contenzioso nato col Mago Otelma. Sappiamo che quest’ultimo ha denunciato la bionda showgirl per l’incidente accaduto all’Isola dei Famosi, chiedendo un risarcimento danni di circa 200 mila euro. In radio, Warwick ricorda che la stessa sorte all’Isola era toccata anche a lui: “Anch’io ho avuto un incidente con Francesca Cipriani che mi ha costretto a lasciare l’Isola dei Famosi. – ha ricordato il noto sensitivo della Tv, ammettendo di non condividere affatto l’azione legale portata avanti da Otelma – Io non ho capito perché questo Mago ce l’ha con Francesca, non ha ragione. La mia cosa è stata molto più grave di lui, eppure io sono stato in silenzio”, ha sottolineato.

Craig Warwick, nessun ritorno in Tv: “Ora mi occupo di bullismo”

Craig Warwick non prevede per un ritorno in Tv, almeno non a breve. “Tornare in Tv? Non lo so perché per ora vorrei rimanere a Casa, ora sono a Milazzo in Sicilia.” Pur svolgendo una vita semplice, il sensitivo confessa di essere molto felice perché riesce ad aiutare molte persone. “Ora mi occupo con dei ragazzi della battaglia contro il bullismo, sono molto vicino a questi ragazzi e lavoro anche i bambini. – ha ammesso, per poi concludere dichiarando – È una vita normale ma mi piace aiutare gli altri, molto impegnato nel volontariato. È importantissimo perché anche io da giovane ho vissuto il bullismo e so che non va via con gli anni”.



