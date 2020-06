Crash Bandicoot 4 svelato da un leak/ In arrivo su Ps4, Xbox One e Series X

Crash Bandicoot 4 è praticamente ufficiale. La notizia di oggi dal mondo videoludico, riguarda appunto l’annuncio del nuovo capitolo con protagonista “Crash”, ex grande esclusiva Playstation poi sbarcata anche su Xbox. Ad anticipare l’uscita che gran parte dei gamer attendeva, è stato come spesso e volentieri succede, il popolo della rete che ha infatti mostrato la cover del nuovo gioco nelle due versioni Ps4 (ma sarà quasi sicuramente compatibile anche per Ps5), e Xbox One e Xbox Series X. Inoltre, scoperto anche il titolo di Crash 4, leggasi “It’s About Time”. A confermare il leak ci ha pensato il Taiwan Digital Game Rating Committee, che ha appunto annunciato l’uscita del nuovo platform. A sviluppare il gioco, come si può leggere sulla copertina emersa in queste ore, è “Toys for Bob”, che in passato ha dato vita a “Spyro Reignited Trilogy”.

CRASH BANDICOOT 4: UN VIAGGIO NEL TEMPO

Pare che il nostro bandicoot, un marsupiale australiano, dovrà vivere una divertente avventura attraverso diverse epoche (come del resto è intuibile dal sottotitolo del quarto capitolo), ipotesi confermata anche dal TDGRC: “Crash si sta rilassando ed esplorando la propria isola nel suo tempo, il 1998, quando trova una maschera misteriosa nascosta in una caverna, Lani-Loli. Si tratta di una delle Quantum Mask e apparentemente conosce Aku-Aku, l’amico di Crash. Con il ritorno delle Quantum Mask e l’apertura di una frattura quantica vicino ai nostri eroi, decidono coraggiosamente di lanciarsi attraverso diversi tempi e diverse dimensioni per fermare il responsabile”. Non sappiamo quando uscirà il nuovo Crash 4, ma tenendo conto che sarà per Ps4 è molto probabile che la vendita venga ufficializzata prima dell’autunno, quindi nel giro di un paio di mesi. A questo punto non ci resta che attendere l’annuncio ufficiale di Activision e magari il primo trailer con annessa, qualche info in più. Nel frattempo l’hype è già alle stelle…



