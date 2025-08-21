Un po' horror un po' metafora psicologica Crawl - Intrappolati è un prodotto riuscito con tanti jump scare e adenalina. Con Kaya Scodelario e Ross Anderson

Crawl – Intrappolati, film su Italia 1 diretto da Alexandre Aja

Giovedì 21 agosto, in prima serata su Italia 1 alle 21.15 verrà trasmesso il film statunitense di genere horror e drammatico dal titolo Crawl – Intrappolati. Uscito sul grande schermo nel 2019, la regia è di Alexandre Aja e la sceneggiatura di Michael e Shawn Rasmussen. Di rilievo la produzione che è del grande Sam Raimi.

I personaggi principali sono Kaya Scodelario e Ross Anderson che interpretano rispettivamente Haley e Dave Keller. Altri interpreti sono Morfydd Clark, nei panni di Beth Keller, George Somner che dà vita al personaggio di Marv, Ami Metcalf, Ansoon Boon, Jose Palma e Annamaria Serda che prestano il volto rispettivamente ai personaggi di Lee, Stan, Pete e Emma Fanno parte del cast anche Savannah Steyn nei panni di Lisa, Srna Vasilijevic in quelli di Louie e Colin McFarlane che interpreta il ruolo del governatore.

La trama del film Crawl – Intrappolati: un uragano che fa arrivare in casa… alligatori

Crawl – Intrappolati è imperniato sulle vicende di Haley Keller, una nuotatrice statunitense dell’università della Florida. La ragazza riceve una telefonata da parte di Beth, sua sorella, nella quale viene informata che si sta per abbattere sulle coste della Florida un uragano di forza 5 e per questo le consiglia di lasciare lo stato. Haley però è preoccupata perché il padre, Dave, non risponde alle sue telefonate e va quindi a cercarlo nel suo appartamento, trovando solo il cane di famiglia ma non il padre.

Haley presume che il padre sia andato nella casa di famiglia che si trova a Coral Lake. Haley percorre le strade allagate e all’esterno della casa di Coral Gate trova il suo camion, mentre il padre, ferito, è nel seminterrato. Haley non riesce a portarlo fuori perché viene attaccata da famelici alligatori, e deve quindi rifugiarsi sotto casa dove gli spazi stretti non consentono di arrivare agli alligatori.

L’uragano continua ad aumentare di intensità e inonda anche il seminterrato con Haley che fa un tentativo per evitare di annegare insieme al padre, cercando di passare intorno agli alligatori ma perde il telefono e deve assistere alla morte di due poliziotti, poi il padre uccide un alligatore mentre Haley recupera la pistola di uno degli agenti morti.

Dopo essere fuggiti dal seminterrato Haley, Dave e Sugar cercano di fuggire con una barca, ma gli argini si rompono e l’arrivo dell’ondata li fa finire di nuovo all’interno della casa dove con una radio della polizia riescono a chiamare i soccorsi che dopo varie peripezie riescono a raggiungerli con un elicottero e a metterli in salvo anche se nel frattempo un alligatore ha staccato un braccio a Dave.