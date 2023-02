Creare avatar WhatsApp/ Come farlo in 5 passaggi

Creare un avatar su WhatsApp non è complesso, anzi, è alla portata di tutti (giovani ed anziani). Prima di spiegare come fare, vorremmo far chiarezza sul significato di “avatar”. Per “avatar”, si intende una rappresentazione digitale della propria immagine, raffigurando virtualmente, la propria faccia e fisico.

Questa novità, presentata alla fine dell’anno 2022, aiuterebbe gli utenti ad avvicinarsi al mondo del metaverso di Facebook, dove gli utenti si incontrerebbero tutti insieme, all’interno di questo mondo a realtà virtuale, come si stesse vivendo nel mondo reale, ma con la differenza di ritrovarsi online.

Creare avatar WhatsApp: come riuscirci velocemente

Creare un avatar WhatsApp è davvero molto semplice, visto che per farlo non è necessario installare nessun software di informatico, ma soltanto delle operazioni molto basic da effettuare all’interno dell’applicazione di messaggistica più famosa al mondo:

Far click sul pulsante “ Impostazioni “.

“. Far click su “ Avatar “.

“. Cliccare sul pulsante “ Crea il tuo avatar “.

“. Seguire ogni passaggio che invita alla creazione dell’avatar su WhatsApp.

che invita alla creazione dell’avatar su WhatsApp. Cliccare sul pulsante “Fine” oppure “Fatto” e il gioco è terminato.

Per chi lo vuole, è possibile impostare il proprio avatar come immagine del profilo WhatsApp. Andando semplicemente sulle impostazioni che ne consentono la modifica, e sostituire la foto attuale con la propria rappresentazione digitale, cliccando “avatar”.

Ora che abbiamo visto come creare un avatar su WhatsApp, è giunta l’ora di rendersi conto delle potenzialità e delle finalità di questo personaggio virtuale. Mark Zuckerberg, ha fatto intuire che questa novità sarà soltanto una tra le tante nasciture.

Ogni giorno ci avviciniamo sempre di più alla realtà virtuale, e per far sì che essa sia sempre più vicina al “mondo reale”, occorre personalizzare questi avatar. Ecco perché a parte le emoji e gli sticker, sarà possibile dare una personalità a queste rappresentazioni virtuali, con reazioni ed espressioni molto simili agli umani.











