Creason Carbo, Caled Maudine e Devin Devasquez/ Chi sono figli e moglie di Ronn Moss?

I nomi di Creason Carbo e Caleb Maudine Moss forse non diranno nulla ai telespettatori italiani: chi conosce Ronn Moss però sa che stiamo parlando delle sue due figlie. Da quanto ne sappiamo, le ragazze non intendono per ora seguire le orme del padre, entrando nel mondo dello spettacolo. Sono nati dal matrimonio fra Ronn e Shari Shattuck, a sua volta attrice e al fianco dell’ex Ridge di Beautiful dal ’90 fino al 2002. Poi hanno scelto di divorziare e Ronn ha trovato in Devin DeVasquez un nuovo amore, scegliendo di sposarsi per una seconda volta. Ė accaduto tutto nel 2009 e a dieci anni di distanza da quel fatidico giorno, Ronn e Devin hanno scelto di risposarsi in Italia, per rinnovare i voti nuziali. Creason Carbo invece in questo periodo ha pensato molto alla Spagna, ai suoii magnifici balconi. L’ultimo post pubblicato su Instagram riguarda proprio una palazzina di Barcellona. Le piante poi sono la sua passione: “La mia pianta preferita di sempre, Randall. Quando questo enorme ragazzo sinuoso è entrato nel Dig Gardens, me ne sono innamorata. Abbastanza da aver trascorso la maggior parte dei giorni successivi a tenerlo in questo modo [abbracciandolo, ndr] e desiderando assolutamente che fosse mio”, scrive in un altro post, “annaffio letteralmente questa pianta solo una volta ogni tre mesi. Sono del tutto ossessionata dalla mia enorme pianta a forma di serpente, come se fosse il mio animale domestico”. Clicca qui per guardare la foto di Creason Carbo Moss.

Devin DeVasquez, la moglie di Ronn Moss

Fra Devin DeVasquez e il marito Ronn Moss procede tutto a gonfie vele. Entrambi hanno un passato da attori e poi hanno scelto di ampliare le strade in altri settori dello spettacolo. Per Devin si è tradotto tutto nel ruolo blogger e autrice, anche se nel corso della sua carriera come artista ha collezionato diversi Emmy Awards. Come sappiamo, Moss si è diretto invece verso il mondo della musica. “Coloro che brillano dal loro interno non hanno bisogno di riflettori”, scrive intanto Devin su Instagram, “conosci chi sei, che sei un essere fatto di luce. Quindi spiana la strada verso un percorso fatto di grandezza che magari potrebbe ispirare gli altri a fare lo stesso. Abbi fiducia in te e invoca il cambiamento perchè tutti possano migliorare. Abbi il coraggio di difendere ciò che ritieni giusto. Abbi fede nell’amore e diffondilo“. Clicca qui per guardare la foto di Devin DeVasquez. Oggi, sabato 6 giugno 2020, Ronn Moss sarà uno degli ospiti che vedremo in collegamento a Verissimo, nel pomeriggio di Canale 5. Parlerà anche del suo rapporto con Devin? Di sicuro l’attrice seguirà il marito in previsione del loro ritorno in Italia, previsto entro breve.

Foto, l’enorme pianta di Creason Carbo

Foto, il fascino di Devine





