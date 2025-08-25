Questo enigma matematico è diventato virale in pochissimo tempo. Sta facendo impazzire tantissime persone: solo un vero genio lo risolve

Sul web impazza un nuovo enigma matematico che sta facendo impazzire migliaia di utenti: in pochi riescono a risolverlo correttamente.

Non è la prima volta che un’operazione apparentemente banale diventa virale online. Succede ciclicamente, e ogni volta il risultato è lo stesso: discussioni accese, commenti pieni di certezze (spesso sbagliate) e una sfida collettiva a chi trova la soluzione giusta.

Il metodo giapponese per fare la valigia

In fondo, questi indovinelli matematici ci attraggono proprio per questo motivo. Sono semplici, diretti, alla portata di tutti. Però sanno anche tirare fuori il nostro lato più competitivo, stimolando logica, concentrazione e un pizzico di orgoglio.

E’ l’enigma matematico virale sul web, nessuno lo risolve (o quasi)

Perché, diciamolo chiaramente, nessuno vuole essere “quello che ha sbagliato i conti”. Infatti, dietro il fascino degli indovinelli matematici si nasconde qualcosa di più profondo. Sono come piccoli rebus che ci spingono a fermarci un attimo, a ragionare, a rallentare la frenesia del multitasking quotidiano per concentrarci su una cosa sola. Ed è proprio lì che si gioca tutto: in pochi secondi dobbiamo fare ordine nella nostra testa, ricordare le regole base dell’algebra, e cercare di non farci fregare dalla fretta.

Bianca Guaccero e Pernice: arriva la notizia dopo Ballando con le Stelle

In queste ore, il rompicapo che sta facendo discutere è il seguente:

6 × (–3) + 10 : 2 – 5 = ?

A prima vista sembra un’operazione da scuola media. E in effetti lo è. Però proprio per questo può diventare insidiosa: perché molti sottovalutano i passaggi e finiscono per sbagliare. Andiamo allora a risolverla passo dopo passo, seguendo l’ordine corretto delle operazioni matematiche, quello che si impara alle elementari ma che spesso si dimentica.

La regola dice: prima parentesi, poi moltiplicazioni e divisioni, infine addizioni e sottrazioni. Rispettiamo questa sequenza.

Partiamo con la moltiplicazione all’interno della parentesi:

La laurea (prestigiosa) di Francesca Fialdini: cosa ha studiato la conduttrice Rai

6 × (–3) = –18

Ora sostituiamo questo risultato all’interno dell’espressione:

–18 + 10 : 2 – 5

A questo punto passiamo alla divisione:

10 : 2 = 5

Riscriviamo tutto con questo nuovo risultato:

–18 + 5 – 5

Ora sì, possiamo risolvere con ordine da sinistra a destra:

–18 + 5 = –13

–13 – 5 = –18

Risultato finale: –18

Senza ombra di dubbio, la parte più insidiosa di questo indovinello è proprio l’ordine delle operazioni. Chi legge in modo affrettato rischia di sommare prima il 10 al –18 o di sottrarre il 5 prima del tempo, ottenendo così un risultato sbagliato. Ma basta un attimo di attenzione per evitare l’errore e portarsi a casa la soddisfazione di aver “battuto l’enigma”.

Perché poi, alla fine, è proprio questo il bello: sentire di avercela fatta, anche solo per una piccola operazione. E se il web va in tilt per un indovinello del genere, un motivo c’è. Piace perché è semplice. Ma solo ai veri attenti riesce facile davvero.