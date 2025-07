Il 10 luglio sarà attivo il portale INL, con cui si potranno gestire i propri crediti della patente edilizia (è sufficiente avere lo SPID).

Per conoscere i crediti della propria patente edilizia sarà sufficiente consultare il portale ufficiale, che verrà attivato tra tre giorni, giovedì 10 luglio 2025. L’accesso è garantito sia agli autonomi che alle imprese del settore edilizio. Come ben di sa, il punteggio è di estrema importanza per poter lavorare nei cantieri.

Il sito web è l’ormai noto INL, e attualmente il portale risulta essere “in manutenzione“, proprio perché i tecnici stanno consentendo l’accesso tramite SPID e la consultazione in tempo reale dei punti accumulati fino a quel momento. Vediamo dunque che cosa si potrà fare nel momento in cui la piattaforma verrà pubblicata.

Come aggiungere i crediti sulla patente edilizia

I crediti della patente edilizia sono molto importanti in quanto permettono al soggetto interessato di poter lavorare nei cantieri. Tuttavia, a partire dal 10 luglio, giorno in cui il portale INL verrà attivato, sarà possibile farsi aggiungere fino a 100 punti in più rispetto ai 30 originari.

Per permettere l’integrazione delle novità appena descritte, il portale resterà offline o comunque “in manutenzione”, fino alle ore 10:00 di giovedì 10 luglio.

É estremamente importante soddisfare due condizioni affinché i crediti aggiuntivi possano essere riconosciuti. La prima riguarda l’anzianità del godimento della patente edilizia, e la seconda si basa su specifiche situazioni da dover soddisfare.

I requisiti previsti per i crediti edilizi aggiuntivi

Per chi non ha l’adeguata anzianità che gli permette l’aggiunzione dei crediti automatica (riconosciuti grazie ai dati in possesso della Camera di Commercio), è importante aver svolto delle attività formative e aver conseguito dei titoli sulla sicurezza.

In particolar modo sono tre condizioni, la prima riguarda l’ottenimento della certificazione sulla gestione e prevenzione per la sicurezza, la seconda fa riferimento all’attività di prevenzione sui potenziali incidenti sul luogo di lavoro, ed infine aver investito sulla propria sicurezza e salute personale.

Per i punti da aggiungere in modo automatizzato (in relazione all’anzianità del servizio), occorrerà attendere l’attivazione del sito.