Crediti per condomini/ Un disastro da risolvere, parla il viceministro Maurizio Leo

Sui crediti per i condomini si sta scatenando un vero e proprio putiferio. Da un lato, è comprensibile per una ditta, che la distribuzione esatta delle spese e tra i vari nuclei familiari, non è mai così semplice come si possa credere.

Dal lato dei condomini però, è chiaro che certe situazioni a fronte di disagi e problematiche da risolvere, è sempre una dura spina nel fianco da togliere. Questo spiegherebbe anche il motivo per la quale molti condomini hanno voluto usufruire del superbonus 110%, facendo affidamento ad una garanzia statale.

Crediti per condomini: come si risolverà la vicenda?

Fabrizio Caramagna, per sollevare il problema dei mancati crediti per condomini, ha espresso la sua opinione:

“Aveva chiesto all’amministratore di rifare centinaia di volte il calcolo delle spese condominiali, quando fu preso dall’ennesimo dubbio. Nella fila di formiche che marciava nel suo giardino, ce n’era una che aveva preso una traiettoria diversa ed era finita nel giardino del vicino. Come calcolare le spese di questa formica? Era di competenza sua o del vicino? Luce, acqua, tassa rifiuti? Era tutto da rifare“,

Le spese in un immobile possono essere parecchie. Per questo motivo un’agevolazione economica da parte dello Stato, potrebbe aiutare tutte le famiglie in difficoltà economiche, con la possibilità di poter godere di un aiuto immediato senza badare alle proprie liquidità.

Nel frattempo il Governo Meloni è al lavoro sulla prossima Legge di Bilancio del 2023, per sbloccare i crediti nei confronti di cittadini privati che avrebbero voluto usufruire di agevolazioni e bonus di Stato.

Ma le difficoltà non sussistono soltanto per famiglie e privati, ma soprattutto per le imprese edili, che adesso si trovano altrettanti problemi da risolvere, come ad esempio anche per loro, l’ottenimento del credito già anticipato a condomini per lo svolgimento e il termine dei lavori.

Il viceministro dell’Economia, Maurizio Leo, ha fornito delle rassicurazione sul credito per condomini e su quello per le imprese, sostenendo che:

“Sul Superbonus le imprese devono essere salvaguardate, nel giro di un paio di giorni dovremo avere delle risposte che verranno calate nell’Aiuti quater“.

