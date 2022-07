Credito di imposta videogiochi/ Come funziona per chi sviluppa videogiochi

Il Ministro della Cultura ha cambiato le disposizione che venivano applicate sul credito di imposta destinate alle aziende italiane che producono videogiochi. Praticamente da adesso in poi, anche se ancora non ufficiale, è previsto un credito di imposta del 25% del costo della produzione del videogioco.

Il credito di imposta inoltre, ricordiamo che è utilizzabile da giorno 10 del mese successivo alla comunicazione di riconoscimento ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.M. 12 maggio 2021 n. 187.

Credito di imposta sui videogames: dettagli e percentuali

Si specifica inoltre ai senti dell’art. 15 della legge n. 220 del 2016 è previsto il rilascio di un credito d’imposta per le imprese di produzioni cinematografiche e audiovisi e in questo contesto vengono inserite anche le imprese che producono videogames.

Il tutto viene definito con il Decreto Interministeriale n. 187 del 14 maggio 2021:

“Innanzitutto è bene specificare che per «videogioco», come enunciato dal provvedimento, si intende “opera audiovisiva che simula situazioni ambientate in mondi virtuali o reali di diversa natura ed è costruita intorno a un percorso di base che si sviluppa in funzione dell’interazione ludica con uno o più giocatori; può essere fruita mediante appositi dispositivi elettronici, computer o altri apparecchi, anche portatili; può prevedere una fruizione online”.

In base al totale del costo, è importante specificare che si tratta di un credito d’imposta pari al 25% del costo eleggibile di produzioni di videogames di nazionalità italiana, per un ammontare massimo annuo di 1 milione di euro per ciascun gruppo di aziende che producono videogiochi.

Il costo eleggibile di produzione viene definito dall’art 3. e dalla Tabella B allegata al medesimo decreto:

Le spese generali dell’azienda saranno computabili nel costo totale della produzione per un massimo del 7,5% dello stesso costo e non sono computabili nel costo eleggibile;

Gli oneri assicurativi, finanziari e di garanzia saranno computabili nel costo eleggibili fino a un costo complessivo che non supera il 7,5%.

Il credito d’imposta sui videogiochi e tutte le svariate misure di sostegno pubblico non devono superare, in maniera complessiva, la misura del 50% del costo eleggibile del videogames realizzato.

