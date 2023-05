Credito d’imposta sistemi di accumulo/ Totale o parziale per passare al green?

Poter ottenere un credito d’imposta per sistemi di accumulo non è mai stato così semplice. In un periodo dove il trend è sempre più orientato al green, pensando all’ecologia e a ridurre l’inquinamento ambientale, occorre premiare chi sceglie di innovarsi pensando appunto, all’ecologia.

Il bonus prevede un riconoscimento fiscale, per chi nel 2022 si è adeguato ad una fonte rinnovabile. Tale agevolazione è stata istituita grazie all’introduzione della Legge di Bilancio 2022 e successivamente disciplinata dal DM 6 maggio 2022, ovvero dal Provvedimento 11 ottobre 2022, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha previsto delle modalità specifiche per usufruirne.

Credito d’imposta sistemi di accumulo: come ottenerlo

Il credito d’imposta per chi ha installato dei sistemi di accumulo nell’anno fiscale 2022, può esser riconosciuto previo invio della domanda nel periodo che va dal 1° marzo fino al 30 marzo 2023. Entro cinque giorni dall’invio, sarà possibile ottenere la ricevuta di avvenuta presa in carico, o del possibile scarto.

Per mandar la domanda è possibile accedere alla piattaforma online dedicata al Fisco, e poi seguire questo percorso: Servizi –> categoria Agevolazioni. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che visti i 3 milioni di euro stanziati, è possibile ottenere il 9,1514% della cifra del credito richiesto.

Il credito di imposta – per esser riconosciuto – dev’essere comprovato da un acquisto di un sistema di accumulo effettuato nel 2022. Il pagamento dev’essere avvenuto in modo tracciato (bonifico bancario oppure mediante una carta di credito/debito/prepagata).

Oggigiorno i sistemi di accumulo sono vari e innovativi, come uno degli ultimi che vi abbiamo presentato, ovvero i pannelli fotovoltaici da balcone. Dunque, trovare un metodo che produca energia elettrica tramite fonti rinnovabili, è l’ultimo dei problemi.

Il credito d’imposta concesso al contribuente – utile per abbattere le spese totali – può esser usufruito parzialmente o totalmente. In caso di usufruizione parziale, è possibile suddividere il beneficio fiscale in più tranche, spalmato negli anni successivi di imposte fiscali.











