Credito Superbonus 2023/ Finalmente arriva la piattaforma: ecco entro quando

Parte del credito del superbonus 2023 è rimasto bloccato nel cassetto fiscale. Si tratta di quei crediti erogati per i bonus edilizi, ma che ad oggi non sono stati ancora svincolati. Per riuscirci a breve verrà lanciata la nuova piattaforma (a breve i dettagli).

Nel frattempo, l’Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), ha denunciato un’uscita spropositata di denaro. Rispetto ai 19 miliardi di euro stimati dall’Agenzia delle Entrate, ad oggi se ne calcolano 30 miliardi. In breve, oltre il 50% il costo stimato dall’ente.

Credito Superbonus 2023: la nuova piattaforma

Per sbloccare il credito del Superbonus del 2023, il Governo ha pensato ad una nuova manovra finanziaria (con il lancio di una piattaforma dedicata). Di recente abbiamo visto anche, tutte le banche che hanno svincolati alcuni crediti.

Alla fine del mese di marzo, Giancarlo Giorgetti (ministro dell’Economia), faceva sapere quanto segue: «È in corso l’elaborazione di un sistema, una specie di piattaforma, che dovrebbe permettere di smaltire tutto l’arretrato».

Recentemente, la sottosegretaria all’Economia, ovvero Sandra Savino, ha fatto sapere delle novità riguardo tale piattaforma. Nello specifico, il suo lancio sarebbe previsto entro la fine del mese di settembre.

La partecipazione è piuttosto ampia, dato che la costruzione del prossimo veicolo finanziario sarà composta da società private e pubbliche. Il funzionamento della piattaforma sarà semplice e composto in questo modo:

Il nuovo soggetto denominato “veicolo”, comprerà i crediti fiscali certificati come “liquidi, certi ed esigibili”, da un primo cessionario; Poi – in base alle scadenze fiscali – li cederà a terzi, in modo tale da restituire un vantaggio immediato e diretto.

Come annunciavamo in precedenza, istituti bancari come EnelX, Unicredit, Intesa Sanpaolo, Sparkasse, hanno deciso di riaprire e svincolare i crediti che erano stati bloccati, in modo tale da velocizzare la procedura dedicata ai beneficiari del bonus edilizio.

Ben presto il credito del Superbonus del 2023 potrà essere sbloccato tramite ulteriori piattaforme di intermediazione.











