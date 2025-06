Creed II, film su Italia 1 diretto da Steven Caple Jr.

Venerdì 13 giugno 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20, il drama sportivo dal titolo Creed II. Si tratta del secondo capitolo della saga spin-off di Rocky Balboa iniziata nel 2015 con Creed – Nato per combattere.

Creed II è stato co-prodotto nel 2018 da Metro-Goldwyn-Mayer, Warner Bros. e New Line Cinema ed è diretto da Steven Caple Jr., regista noto anche per avere girato Transformers – Il risveglio (2023). La parte musicale è invece firmata, così come nel capitolo precedente, da Ludwig Göransson, in questa occasione supportato dal produttore discografico e rapper Mike Will Made It.

Nei panni del pugile Adonis Creed ritroviamo Michael B. Jordan, recentemente tornato sul grande schermo con il film I peccatori (2025). Nel cast di Creed II ritornano anche il grande Sylvester Stallone (nuovamente nei panni del mitico Rocky Balboa) e la talentuosa Tessa Thompson (interprete nei primi tre capitoli del personaggio di Bianca Taylor). Creed II vede anche un nuovo grande ritorno, quello dell’attore svedese Dolph Lundgren, storico volto del pugile Ivan Drago che per la prima volta appare in questo spin-off.

La trama del film Creed II: una sconfitta cocente

Creed II riprende la storia del giovane Adonis Johnson, figlio di Apollo Creed celebre avversario e poi grande amico di Rocky Balboa, che ha deciso di seguire le orme del padre facendosi allenare proprio da quest’ultimo e diventando campione mondiale dei pesi massimi.

Adonis sta pensando all’amore, tanto da chiedere alla sua fidanzata Bianca, una cantante con problemi d’udito che sente solo grazie all’ausilio di speciali apparecchi acustici, di sposarlo e lei accetta. Nel frattempo, un aspirante campione si sta allenando in Ucraina: è Viktor Drago, figlio di Ivan Drago, che in Rocky IV, prima di essere sconfitto da Balboa, aveva ucciso sul ring proprio Apollo Creed. Il procuratore Buddy Marcelle vede Viktor come avversario ideale di Adonis e così organizza il viaggio dei Drago in America, dove in televisione Viktor provoca apertamente il suo rivale.

Adonis si convince e accetta la sfida, anche e soprattutto per vendicare la morte del padre. Balboa non è per nulla convinto e si rifiuta di allenarlo. Così Adonis si rivolge al figlio dell’allenatore di Apollo Creed e inizia il suo duro training. Rocky seguirà l’incontro dal suo ristorante e purtroppo vedrà con i suoi occhi ciò che aveva immaginato: Viktor demolisce il suo pupillo arrivando anche rompergli le costole. Tuttavia, nonostante l’evidente superiorità, il russo viene squalificato perché sferrà un pugno da KO quando l’avversario è già in ginocchio.

L’incontro è così nullo e Adonis conserva il titolo, ma la sconfitta la sente ugualmente ed entrambi i pugili affermano di essere d’accordo nel ripeterlo. Inizia un lungo periodo di riabilitazione per l’erede di Creed e nel frattempo nasce anche la sua bambina che ha gli stessi problemi d’udito della madre. Con tutti questi pensieri riuscirà a riscattarsi e vincere una nuova sfida con Viktor?