CREED II SU RAI 2/ Curiosità da sapere e trama del film con Michael B. Jordan in streaming video su Raiplay

Creed II, ecco tutte le curiosità del film da sapere

Creed II è l’ottavo film della saga di Rocky o, come vengono chiamati oggi, del Rocky Cinematic Universe. Stallone torna a vestire i panni di Rocky a distanza di 43 anni dal suo esordio con questo personaggio, infatti era il 1976 quando uscì il primo capitolo di una delle saghe cinematografiche di maggior successo, realizzato con un budget irrisorio e che riuscì inaspettatamente a conquistare i botteghini e a vincere ben 3 Premi Oscar. Per quanto riguarda Creed II, il film è stato realizzato con un budget iniziale di 50 milioni di dollari e ha raccolto il consenso di pubblico e critica, incassando in tutto il mondo più di 214 milioni di dollari. Nel marzo 2023 è uscito il suo sequel, Creed III, che ha visto il debutto alla regia di Michael B. Jordan, mentre nell’ottobre dello stesso anno è stato annunciato che è in progetto anche un quarto capitolo della serie, che sarà diretto nuovamente dall’attore.

Creed II, film diretto da Steven Caple Jr. in streaming su Raiplay

Giovedì 28 marzo, andrà in onda, in prima serata su Rai 2, alle ore 21,20, il film di genere drammatico e sportivo del 2018 dal titolo Creed II che andrà in onda in diretta streaming video su Raiplay. La pellicola è diretta dal regista Steven Caple Jr., uno dei film maker più promettenti della nuova generazione, tanto da essere stato inserito da Forbes nella sua 30 Under 30 in Hollywood & Entertainment. Si tratta del secondo capitolo della serie cinematografica di Creed, dopo il lungometraggio del 2015 Creed – Nato per combattere, spin-off della saga di Rocky Balboa.

Anche in questo sequel ritroviamo nei panni nel protagonista l’attore statunitense Michael B. Jordan, noto al pubblico per il personaggio del supercriminale Erik Killmonger in Black Panther (2018). Ad accompagnarlo in questa avventura la stella di Hollywood Sylvester Stallone, indimenticabile nei panni del pugile Rocky Balboa e in quelli del guerriero Rambo. Nel cast del film.Creed II principale ritorna anche l’attrice Tessa Thompson, diventata famosa con il ruolo di Valchiria nella saga Marvel dedicata a Thor e per il personaggio di Jackie Cook nel mistery-drama Veronica Mars. Creed II vede anche il ritorno dell’attore svedese Dolph Lundgren nei panni di uno dei più grandi nemici di Rocky, il pugile russo Ivan Drago.

La trama del film Creed II: l’occasione per rivendicare la morte di Apollo

Creed II riprende le vicende di Adonis Creed (Michael B. Jordan), figlio del grande pugile Apollo Creed, che ha deciso di intraprendere la stessa strada del padre ed è allenato dal suo storico avversario, Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Adonis presto sposerà la bella Bianca (Tessa Thompson) e grazie al suo incredibile talento è diventato in breve tempo campione del mondo di pesi massimi.

Un giorno il giovane viene sfidato dal russo Viktor Drago (Florian Munteanu), figlio di Ivan Drago, che aveva ucciso proprio Apollo Creed durante uno scontro sul ring. Adonis decide di accettare la sfida, nonostante il parere contrario di Rocky, che sceglie di non accompagnarlo al combattimento.

Il giorno della sfida Balboa segue il suo pupillo dalla tv e assiste alla sua terribile sconfitta, che lo porta a perdere il titolo e a finire in ospedale. Il ragazzo inizia un lungo periodo di riabilitazione, in cui la sua rabbia prende il sopravvento, poiché a causa delle sue condizioni di salute non può stare vicino alla figlia appena nata. Nel frattempo il figlio di Drago continua le sue provocazioni attraverso i media e Adonis decide di accettare nuovamente la sfida, questa volta con Rocky al suo fianco. I due partono alla volta della Russia, dove si terrà lo scontro, e Rocky sottopone il suo allievo a un allenamento molto intenso che gli permetterà di arrivare sul ring pronto per riscattare il suo nome…

