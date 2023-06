CREED III/ L’ammaliante terzo capitolo della saga cinematografica

L’ultimo film della serie spin-off di Rocky e il nono film in assoluto dell’amata saga di boxe non delude le attese. Pur essendo il primo capitolo della saga senza il personaggio di Rocky Balboa, Creed III supera le aspettative e non mancano le sorprese. Lla più bella riguarda Michael B. Jordan, qui anche al suo debutto alla regia. Dopo il passaggio in sala, il film è ora disponibile in DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD e Steelbook 4K Ultra HD con Warner Bros. Home Entertainment.

SINOSSI – Dopo aver dominato il mondo della boxe, Adonis Creed ha avuto una brillante carriera e una soddisfacente vita privata. Quando un amico d’infanzia ed ex prodigio della boxe, Damian (Jonathan Majors), si rifà vivo dopo aver scontato una lunga pena in prigione, è ansioso di dimostrare che merita di salire sul ring. L’incontro tra ex amici è più di un semplice combattimento. Per regolare i conti, Adonis deve mettere in gioco il suo futuro per combattere contro Damian, un lottatore che non ha nulla da perdere

Creed III non regala chissà quali novità. Come facile immaginarsi, l’eroe quando sale sul ring non deve sconfiggere tanto il suo rivale, quanto i diversi demoni personali. Jordan veste i panni di Adonis Creed come sempre con ottimi risultati, confermando ancora una volta carisma, versatilità e umanità. Ma è la regia a regalare la nota più rosea: le sequenze di combattimento sono semplicemente straordinarie. Qualche riserva invece sul montaggio. Menzione finale per Jonathan Majors, tra i volti più interessanti del panorama statunitense.

