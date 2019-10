Creed – Nato per combattere/ Video, su Tv8 il film con Sylvester Stallone

Creed – Nato per combattere verrà trasmesso su Tv8, il giorno 17 Ottobre 2019, alle ore 21.30. Questa pellicola può essere inclusa tra i film di genere drammatico-sportivo. Gli interpreti principali, che recitano in questo sceneggiato, sono: Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson e Phylicia Rashād. L’anno di uscita di questa pellicola sportiva è 2015, mentre il regista si chiama Ruan Coogler. La colonna sonora di questo film è stata creata dal direttore d’orchestra svedese Ludwig Göransson. Questi, nel 2019, ha vinto il Premio Oscar per aver composto le musiche della pellicola Black Panthers. Gli attori protagonisti di questo lungometraggio torneranno a lavorare insieme in Creed II. Tra questi ci sono appunto Stallone e la Rashād. Il primo è celebre per aver interpretato i personaggi di Rocky Balboa e John Rambo. La seconda ha ottenuto il successo per aver lavorato nelle serie I Robinson e Saranno Famosi.

Creed – Nato per combattere, la trama del film

In Creed – Nato per combattere il protagonista è Adonis Johnson, che il figlio illegittimo del pugile Apollo Creed. Il ragazzo ha avuto un’infanzia difficile per non aver mai potuto incontrare il padre. Un giorno la madre di Adonis muore e il ragazzo viene adottato dalla vedova di Apollo, Mary Anne. Il giovane, allora, all’età di 17 anni, si trasferisce in California. Ad un certo punto, Adonis scopre che ama moltissimo il pugilato. Il ragazzo, quindi, incomincia a praticare questo sport, partecipando a degli incontri in Messico. Il giovane, inoltre, è molto attratto dalle leggendarie sfide che hanno visto come protagonisti il padre e Rocky Balboa.

Adonis, un giorno, comunica alla matrigna che intende diventare un pugile professionista. Si trasferisce a Filadelfia e inzia ad essere allenato da Rocky, che ormai è rimasto solo, in quanto Paulie è morto e il figlio si è trasferito in Canada. Ad un tratto, viene organizzato un incontro tra il pugile Ricky Conlan e Adonis. Quest’ultimo si sottopone allora a dei duri allenamenti, durante uno dei quali Rocky si sente male. Balboa scopre dunque di avere un tumore e viene assistito amorevolmente dal figlio di Apollo. Nel frattempo, Adonis si innamora di Bianca, che è una ragazza sorda, incominciando una relazione seria con lei. Il giovane affronta quindi l’incontro con Conlan, diventando il vero vincitore morale della sfida. Alla fine del film, Balboa e Adonis si ritrovano felici sulla scalinata del Philadelphia Museum of Art.

Il trailer di Creed – Nato per combattere



© RIPRODUZIONE RISERVATA