Quanto volte capita di dover buttare via una lozione protettiva perché scaduta? Ci sono diversi modi per continuare a usare questi prodotti

Ogni estate in tantissimi sono costretti a buttare via le creme protettive perché scadute, generalmente questi prodotti hanno una durata massima di 12 mesi dalla loro apertura, per cui non è insolito che ci si ritrovi una belle quantità di crema che non può essere riutilizzata. Sono diverse le ragioni per le quali le lozioni protettive scadute non devono assolutamente essere usate, ci sono però alcuni trucchi per utilizzarle senza doverle buttare via.

Dieta sgonfia pancia/ Cosa mangiare per ridurre il gonfiore in soli 3 giorni: il menù completo

Quante volte si pensa al grande spreco nel buttare via un flacone di crema praticamente ancora intatto? Se si conoscono alcuni trucchi non si sarà più costretti a dover gettare nella spazzatura quella crema, ci sono infatti svariati modi di riutilizzarla, basta solo conoscerli.

Crema solare scaduta, come si può continuare a usarla

La crema solare scaduta non va più usata come protezione perché, superato il limite massimo dall’apertura (indicato generalmente sulla confezione), questa perde d’efficacia, ciò vuol dire che non avrà la stessa azione protettiva di un prodotto nuovo e appena aperto. Dunque ci si potrebbe imbattere in scottature e rischi connessi. Inoltre questi prodotti potrebbero essere contaminati da batteri e muffe, potrebbero creare irritazioni o allergie e comunque provocare una serie di danni cutanei. Per tutte queste ragioni è sconsigliabile continuare a usare prodotti scaduti.

"Genitori contro scienza? Non decidano per i figli!"/ Matteo Bassetti choc: "In Italia zone problematiche"

Per fortuna, però, ci sono diversi metodi per continuare a usare comunque le creme solari scadute. Potrà essere usata ancora come crema idratante per il corpo, non avrà alcuna azione protettiva, ma nutrirà comunque l’epidermide. Inoltre, le creme solari scadute possono essere usate come base per creare efficaci scrubs, mescolandone una quantità a zucchero e olio di cocco, così da avere un prodotto utile per la cura della pelle.

Non tutti sanno che le creme protettive scadute possono essere usate per creare impacchi per capelli, anche in questo caso si dovranno aggiungere alcuni ingredienti, quali yogurt, uova o oli, si creerà un composto da spalmare sulla cute e lasciar agire per 30 minuti e risciacquare, il risultato sarà sorprendente. Infine le protezioni scadute possono essere usate anche per lucidare i metalli, come le maniglie di una porta, i cerchioni dell’auto e chi ne ha più ne metta, basterà metterne un po’ su un panno e utilizzarlo come un detergente.

Biden ha nascosto miocarditi legati ai vaccini Covid?/ Funzionari: "Dati occultati per evitare panico"

In questo modo ogni anno non si dovranno più gettare via le creme protettive scadute, quando si acquisteranno le nuove – perché le vecchie non hanno più la stessa azione protettiva – le vecchie si potrà decidere di continuare a usarle nei modi sopracitati a seconda delle proprie esigenze. Si tratta di pochi e semplici rimedi che aiuteranno a non sprecare inutilmente un prodotto che può essere riutilizzato in altro modo.