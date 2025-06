CREMONESE CALENDARIO SERIE A 2025-2026: LE GIORNATE E LE PARTITE

Venerdì 6 giugno la Cremonese conoscerà il calendario Serie A 2025-2026: si avvicina il momento del sorteggio per la squadra grigiorossa, che è anche l’ultima in ordine cronologico ad aver conquistato il diritto a partecipare al massimo campionato di calcio. Infatti la Cremonese ha ottenuto la promozione tramite i playoff di Serie B: è arrivata quarta in classifica alle spalle di Sassuolo, Pisa e Spezia – una posizione che ha sostanzialmente mantenuto per tutto l’anno – poi ha eliminato la Juve Stabia in semifinale e ha avuto la meglio sullo stesso Spezia nella doppia finale.

Una promozione targata ancora una volta Giovanni Stroppa, che si è ripetuto: per la terza volta in sei stagioni, dopo Crotone e Monza, l’allenatore ha portato la terza squadra diversa in Serie A e adesso sarà protagonista della compilazione del calendario grigiorosso, nella speranza che stavolta arrivi anche una salvezza: l’ultima volta in cui la Cremonese ha conosciuto il calendario Serie A e poi ha confermato la massima categoria è stato nel 1995, quando in panchina c’era Gigi Simoni che poi sarebbe andato ad allenare l’Inter. Ora staremo a vedere quale sarà il percorso…

CREMONESE CALENDARIO SERIE A 2025-2026: FAVOREVOLE PER LA SALVEZZA?

Il calendario Serie A 2025-2026 per la Cremonese avrà sicuramente tanti spunti di riflessione: dalle sfide salvezza – soprattutto contro le neopromosse Sassuolo e Pisa – ai derby lombardi contro le milanesi e l’Atalanta per passare ovviamente alle partite di lusso contro Juventus, Napoli e Roma, i grigiorossi tornano a essere protagonisti del sorteggio nel massimo campionato dopo due anni. All’epoca era stato Fabio Pecchia a conquistare la promozione, senza passare dai playoff; per la Serie A però l’allenatore era diventato Massimiliano Alvini, che aveva esordito a Firenze.

Si era ben comportato: sconfitta per 3-2, ma per la prima vittoria la Cremonese aveva dovuto aspettare la 24^ giornata (2-1 alla Roma) ed era retrocessa con il penultimo posto in classifica, nel mentre Alvini era stato sostituito da Davide Ballardini ma il cambio non aveva sortito gli effetti sperati. Ora come già detto la Cremonese spera che questo nuovo campionato si possa sviluppare meglio, anche se ci sono tanti punti di domanda aperti e il calciomercato dovrà sistemare parecchie questioni; vedremo che squadra si presenterà ai nastri di partenza ma intanto, poiché quest’anno il sorteggio arriva molto presto rispetto al solito, già questa sera conosceremo il calendario della Cremonese per la Serie A 2025-2026, quale sarà la prima giornata per i grigiorossi?