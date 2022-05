CREMONESE PROMOSSA IN SERIE A SE/ Risultati utili Serie B: Di Carmine alimenta sogno

Il suo la Cremonese lo sta facendo per essere dichiarata promossa in Serie A. Quando siamo all’intervallo della partita di Serie B contro il Como, si è portata in vantaggio: ha infatti chiuso la prima frazione di gioco avanti di un gol. Lo ha segnato al 28′ Di Carmine: dopo un rimpallo in area avversaria, Gaetano ha raccolto la palla dalla destra e ha subito servito al centro per Di Carmine, che di prima intenzione ha insaccato sotto misura. Un gol importante perché garantirebbe alla Cremonese tre punti importanti. Ma purtroppo non sono sufficienti per ottenere la promozione in Serie A.

Molto dipende dai risultati di Lecce e Monza, che però al momento non stanno vincendo: sono entrambe ferme sullo 0 a 0. Di conseguenza, al momento la Cremonese si trova al primo posto in classifica a pari punti con la squadra pugliese e invece con un punto di vantaggio rispetto al Monza. Ma c’è un’altra frazione di gioco da disputare… (agg. di Silvana Palazzo)

CREMONESE PROMOSSA IN SERIE A SE: TUTTO ANCORA È POSSIBILE MA…

La Cremonese sarà promossa in Serie A? Dobbiamo dire onestamente che le probabilità si sono ridotte a causa della sconfitta casalinga contro l’Ascoli di settimana scorsa, perché adesso la Cremonese è solamente terza nella classifica di Serie B e ciò naturalmente significa che i grigiorossi lombardi devono dipendere dai risultati altrui, oltre che da ciò che gli uomini di Fabio Pecchia sapranno fare nel derby lombardo Como Cremonese, impegno sulle sponde del lago nell’ultima giornata della stagione regolare.

La Cremonese promossa in Serie A già oggi dunque è una storia che richiede vari incastri per essere scritta, ma l’entusiasmo anche solo per il fatto di avere questa possibilità è grande, perché i grigiorossi mancano dalla massima categoria addirittura dal campionato 1995-1996, cioè 26 anni fa, quando l’ultimo campionato sotto la guida di Gigi Simoni chiuse un ciclo che fino ad oggi resta senza ombra di dubbio il migliore nell’intera storia della Cremonese grazie a tre stagioni consecutive in Serie A dal 1993 al 1996, precedute da una apparizione già nel 1991-1992.

CREMONESE PROMOSSA IN SERIE A SE: I RISULTATI UTILI CONTRO IL COMO

Andiamo allora finalmente a scoprire quali saranno le combinazioni di risultati che permetterebbero alla Cremonese di essere promossa in Serie A oggi: bisogna naturalmente dire subito che i grigiorossi avranno necessariamente bisogno di una vittoria per sperare di entrare fra le prime due, quindi un pareggio o ancora peggio una sconfitta sancirebbero la fine delle speranze e magari anche il rischio di perdere pure il terzo posto, comunque prezioso in ottica tabellone dei playoff di Serie B.

In caso di vittoria, la Cremonese tornerebbe in gioco, ma naturalmente non ce la farebbe se vincessero Lecce e Monza che la precedono: la buona notizia è però che basterebbe anche un solo pareggio delle due rivali, perché il Monza è davanti di un solo punto mentre il Lecce ha due lunghezze di vantaggio, ma lo scontro diretto premierebbe i lombardi in caso di arrivo a pari punti. Morale della favole: la Cremonese sarà promossa in Serie A se vince e almeno una tra Lecce e Monza non dovesse invece prendere i tre punti.

