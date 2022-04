Cremonese promossa in Serie A se…/ I risultati utili contro l’Ascoli (Serie B)

LA CREMONESE PROMOSSA IN SERIE A GIÀ OGGI?

La Cremonese salià in Serie A? Dobbiamo dire onestamente che le probabilità non sono molto alte, perché tagliare il traguardo con una giornata d’anticipo dipenderebbe pure da alcune combinazioni di risultati delle inseguitrici, oltre che da una vittoria che la Cremonese dovrà conquistare allo stadio Giovanni Zini contro l’Ascoli, avversaria certamente non facile come testimonia il settimo posto nella classifica di Serie B dei marchigiani, che sono a caccia di un posto ai playoff.

La Cremonese promossa in Serie A già oggi dunque è una storia che richiede vari incastri per essere scritta, ma l’entusiasmo è grande perché i grigiorossi mancano dalla massima categoria addirittura dal campionato 1995-1996, cioè 26 anni fa, quando l’ultimo campionato sotto la guida di Gigi Simoni chiuse un ciclo che fino ad oggi resta senza ombra di dubbio il migliore nell’intera storia della Cremonese grazie a tre stagioni consecutive in Serie A dal 1993 al 1996, precedute da una apparizione già nel 1991-1992.

CREMONESE PROMOSSA IN SERIE A SE: I RISULTATI UTILI CONTRO L’ASCOLI

Andiamo allora finalmente a scoprire quali saranno le combinazioni di risultati che permetterebbero alla Cremonese di essere promossa in Serie A già oggi: la condizione necessaria è che arrivi la vittoria contro l’Ascoli, perché in caso di pareggio o peggio sconfitta sarebbe matematicamente impossibile per la Cremonese essere promossa già oggi. In matematica si direbbe “condizione necessaria ma non sufficiente”: infatti, i grigiorossi hanno anche bisogno di un pareggio in Monza Benevento e delle mancate vittorie sia del Brescia sia del Pisa.

Morale della favola, la promozione in Serie A della Cremonese avverrà già oggi solo se i grigiorossi vinceranno e contemporaneamente non vincerà nessuna delle quattro inseguitrici, scenario onestamente molto complicato. Naturalmente però sarebbe comunque fondamentale vincere oggi per la Cremonese, perché in quel caso i grigiorossi sarebbero come minimo i grandi favoriti per prendersi la promozione diretta all’ultima giornata, venerdì prossimo nel derby lombardo contro il Como. Allo stadio dovrebbe esserci il tutto esaurito, la giovane squadra di Fabio Pecchia saprà reggere la pressione?











