DIRETTA CREMONESE SALERNITANA/ Video streaming tv: sei precedenti allo Zini, 3 giugno 2023

DIRETTA CREMONESE SALERNITANA: TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta di Cremonese Salernitana, valevole per il trentottesimo e ultimo turno del campionato di Serie A, analizziamo i precedenti tra le due squadre. Allo stadio “Zini” di Cremona, dal 1996 ad oggi, le due compagini hanno incrociato i propri destini in sei occasioni. Il bilancio parla di una vittoria ciascuno e di ben quattro pareggi. La prima sfida risale al 2 marzo 1997 e terminò senza reti nella ventiduesima giornata del campionato cadetto.

Il successo dei grigiorossi è datato, invece, 10 novembre 2019: 1-0 grazie al gol realizzato da Daniel Ciofani nel dodicesimo turno del torneo di Serie B. La vittoria campana, infine, è arrivata il 6 marzo 2021 con il gol decisivo firmato da Djuric. Sarà quella odierna la prima partita tra Cremonese e Salernitana in Serie A allo stadio “Zini”. (Giulio Halasz)

CREMONESE SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cremonese Salernitana non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 38^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

I LOMBARDI SALUTANO LA SERIE A!

Cremonese Salernitana, in diretta sabato 3 giugno 2023 alle ore 21.00 presso lo stadio Giovanni Zini di Cremona, sarà una sfida valida per la 38^ giornata del campionato di Serie A. I grigiorossi salutano la Serie A dopo una sola stagione, acuti importanti ma anche scarsa continuità per la Cremonese che anche nell’ultima sfida all’Olimpico contro la Lazio ha venduto cara la pelle perdendo solo al 90′, anche se ormai il penultimo posto è consolidato.

La Salernitana dalla sua ha viaggiato a passo d’Europa dall’arrivo di Paulo Sousa in panchina, ottenendo un’emozionante vittoria in rimonta anche nell’ultimo match all’Arechi, disputato contro l’Udinese e chiuso da un gol di Troost-Ekong al 96′. All’andata pari 2-2 a Salerno tra le due compagini, a Cremona le due squadre non si sfidano dal 6 marzo 2021, in Serie B, con un gol di Djuric che regalò i 3 punti ai granata.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Cremonese Salernitana, match che andrà in scena allo stadio Giovanni Zini di Cremona. Per la Cremonese, Davide Ballardini schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sarr; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Meité, Valeri; Tsadjout, Ciofani. Risponderà la Salernitana allenata da Paulo Sousa con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Kastanos, Bohinen, Coulibaly, Mazzocchi; Candreva, Botheim; Piatek.

CREMONESE SALERNITANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Cremonese Salernitana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Cremonese con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











