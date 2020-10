“Crescita coronavirus legata a stagione”/ Luce solare frena virus, picco in inverno

Il clima può incidere sulla diffusione del coronavirus: questo quanto confermato da uno studio pubblicato su Pnas a firma dell’Università di Oslo. Secondo quanto ricostruito dagli esperti, le condizioni meteo giocano un ruolo importante sulla crescita dell’epidemia da Covid-19: i modelli statistici del legame tra meteo e tasso di crescita massimo nel mondo «suggeriscono che alti livelli di luce ultravioletta sono correlati con una ridotta crescita del coronavirus». Crescita massima del Covid-19 diminuita in estate, questo quanto previsto dai ricercatori, che hanno paventato una accelerazione durante l’autunno e un picco in inverno. Una ricerca che aggiunge nuovi tasselli ma attenzione anche agli altri fattori del caso: gli stessi ricercatori hanno ammesso che queste previsioni possono avere un alto grado di incertezza, in quanto molto dipende anche da ulteriori fattispecie, basti pensare agli interventi sociali che influenzeranno la trasmissione.

“Crescita coronavirus legata a stagione”: lo studio

Gli esperti hanno messo in chiaro che saranno necessari interventi continui per contrastare la pandemia da coronavirus fino a quando non sarà disponibile un vaccino. Come riportato da Adnkronos, i ricercatori dell’Università di Oslo hanno condotto lo studio sulla base di dati meteorologici attuali, proiezioni su scala e segnalazioni a livello globale: ciò ha permesso loro di sviluppare un modello che spiega come il 36% della variazione del picco massimo di crescita del Covid-19 è legato al clima, mentre il 17% alle condizioni demografiche del Paese colpito ed il 19% ad effetti specifici della nazione. In base a quanto registrato grazie alle proiezioni, il coronavirus diminuirà temporaneamente nel corso del periodo estivo, per poi riprendersi nell’autunno e raggiungerà il massimo livello nel corso dell’inverno.



