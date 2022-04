Crew-4 con Samantha Cristoforetti nello spazio/ Diretta video lancio Missione Minerva

SAMANTHA CRISTOFORETTI TORNA NELLO SPAZIO: DIRETTA VIDEO LANCIO CREW-4

Il grande momento è finalmente arrivato: tutto pronto per il lancio dello SpaceX “Crew-4” da Cape Canaveral, la missione che porterà 4 astronauti tra cui la “nostra” Samantha Cristoforetti di nuovo nello spazio: oggi 27 aprile alle ore 9.52 (in Italia), con diretta video streaming sul canale Astrospace.it e il sito della Nasa, sarà possibile seguire l’emozionante momento della partenza del razzo Falcon-9 dal Kennedy Space Center in Florida.

La missione Crew-4, detta anche Missione “Minerva”, porterà i 4 astronauti –

Mission Commander Kjell Lindgren, il pilota Bob Hines, la Mission Specialist Jessica Watkins (tutti astronauti Nasa) e la Mission Specialist Samantha Cristoforetti (ESA) – sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). Dopo giorni di ritardi rispetto al programma originario, dovuti a problemi meteo e “affollamento” sulla Iss, ecco finalmente il momento del lancio con il ritorno di AstroSamantha nello spazio a 8 anni dall’ultima volta. La missione della Nasa sfrutterà l’astronave e l’apparecchiatura avveniristica di SpaceX di Elon Musk, fresco acquirente di Twitter. Cristoforetti, tra i tantissimi record sbriciolati lungo la sua intensa carriera di ingegnere e astronauta, sarà anche la prima italiana a volare con la capsula Dragon, che l’equipaggio del Crew-4 ha già ribattezzato “Freedom”. Il rientro previsto dalla Iss avverrà tra 5 mesi circa, durante i quali Samantha Cristoforetti guiderà il gruppo di astronauti per effettuare esperimenti sulla salute in orbita ma anche sull’osservazione fisico-scientifica, l’alimentazione e non è esclusa una “passeggiata spaziale” con un collega russo.

MISSIONE MINERVA, COSA FARÀ SAMANTHA CRISTOFORETTI SULLA STAZIONE SPAZIALE

La particolarità della missione Minerva a cui Samantha Cristoforetti sta per far parte riguarda proprio la contemporanea presenza a bordo della Stazione Spaziale di astronauti occidentali e russi: in un periodo dove i rapporti sono ormai ridotti ai minimi storici, la “diplomazia della scienza” potrebbe essere un primo spiraglio positivo nella tregua diplomatica tra Russia e Occidente.

«La Stazione spaziale internazionale è stata e deve continuare ad essere un simbolo di cooperazione pacifica un avamposto di pace e di collaborazione, noi astronauti non siamo in pericolo», ha spiegato prima del lancio della Crew-4 sulla capsula Dragon l’astronauta italiana, aggiungendo «Sulla Stazione Spaziale internazionale siamo colleghi, ma siamo anche molto amici. Siamo ovviamente molto turbati e addolorati dalla difficile situazione geopolitica, ma abbiamo una missione da portare avanti e siamo molto positivi». Per Samantha Cristoforetti l’importante ruolo di leader del Segmento Orbitale Americano (USOS) permetterà di poter lavorare con colleghi e amici tanto europei, quanto americani quanto russi. La missione “Minerva” – la dea protettrice degli artigiani dello Spazio – prende spunto dall’acronimo: M come meraviglia, I come ispirazione, N come nutrimento (di corpo e anima), E come esplorazione, R come ricerca, V come viaggio e A come avventura: come ha spiegato il focus di Sky TG24 sul lancio Crew-4 dalla Florida, le lettere di Minerva sono quelle racchiuse nel logo scelto per la missione, «una civetta stilizzata, animale sacro alla dea Minerva, con la Luna e la Terra nell’occhio, il becco a forma di Stazione spaziale, il corpo formato da onde azzurre che virano verso il blu scuro, simbolo della sfida verso l’esplorazione dello Spazio sempre più profondo». Tra le diverse ricerche che saranno compiute a bordo della Iss nei prossimi 5 mesi (ricordiamo che il viaggio di andata durerà circa 30 ore, molto più lungo di tutte le precedenti esperienze di Samantha nello spazio) diverse si focalizzano sullo studio del comportamento del corpo umano in condizioni di microgravità: gli astronauti cercheranno di trovare soluzioni ai principali problemi riscontrati dallo stare in orbita, tra cui la riduzione del tessuto osseo e muscolare dovuto alla permanenza prolungata in assenza di peso. Previsti anche esperimenti come EVOO in Space (7 diversi tipi di olio d’oliva verranno utilizzati da Samantha Cristoforetti per accompagnare i suoi pasti oltre a studiarne i cambiamenti fisico-chimici dovuti all’assenza di peso) e Ovospace (studiare il comportamento dell’apparato femminile nello spazio).

