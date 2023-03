Cricca, Amici 2023: penalizzato da Lorella Cuccarini?/ Giudice insinua il dubbio

Amici 2023 di Maria De Filippi, Cricca concorre alla nuova gara inediti e Linus lo stronca

Mentre prosegue la competizione di Amici 2023, l’occhio pubblico solleva il dubbio generale che Cricca sia penalizzato da Lorella Cuccarini, alla luce di una cruda sentenza di Linus. Il direttore e speaker radiofonico di Radio Deejay ritiene che Cricca si sia lasciato erroneamente condizionare dalla mentore, l’insegnante di canto ad Amici Lorella Cuccarini rispetto scelta di accantonare l’inedito da lui scritto e ispirato al “flirt” ballerina Isobel Fetiye Kinnear, Australia, promuovendo al rilascio Maledetta felicità, scritto da terzi autori. Come poco prima spiegato al giudice dalla conduttrice Maria De Filippi, il motivo alla base della scelta risiede in una recente gara degli inediti indetta tra i concorrenti cantanti di Amici. Al termine della stessa il giudice Charlie Rapino bocciava Australia e a fargli eco era l’insegnante di canto avverso a Cricca, Rudy Zerbi. Una sentenza che la Cuccarini raccoglieva alla lettera per poi suggerire al pupillo di attivarsi per la promozione del nuovo inedito non scritto da lui, in vista del nuovo rilascio.

Cricca condizionato e penalizzato da Lorella Cuccarini? Il giudice Linus insinua il dubbio

Una scelta che, alla luce della performance di Cricca sulle note del singolo Maledetta felicità, alla nuova gara degli inediti da lui giudicata, il radiofonico critica senza avere peli sulla lingua. Linus dice contrario alle influenze che Cricca avrebbe in un certo senso subite, in particolare dalla mentore Lorella Cuccarini: “Avresti dovuto tenere duro e cantare l’altra – fa sapere in sintesi, nel dissenso, il giudice, e il riferimento é al fatto che Cricca abbia seguito il suggerimento di scegliere come inedito al rilascio Maledetta felicità al posto del suo inedito Australia. L’invito del direttore radiofonico inoltrato a Cricca, chiaramente, é quello di potenziare la propria autostima dal punto di vista artistico. Ma non é tutto. “È come se fossero due canzoni attaccate insieme -prosegue nella critica avanzata al cantautore Linus, rispetto ad una spiccata disomogeneità rilevata in Maledetta felicità, uno dei nuovi inediti editi di Amici 2023-. Mi sembra che non la indossi tanto bene, un vestito che ti sta un po’ scomodo. Ha una strofa molto bella e un ritornello molto brutto, questa canzone è metà e metà. È un po’ un peccato. Secondo me è un’occasione buttata via”.

Parole che, intanto, come emerge tra le annesse reaction social nel web lascerebbero pensare ai fan di Cricca che il beniamino sia in un certo senso “penalizzato” dalla sua stessa insegnante, nella competizione del circuito canto parallelo al ballo in corsa per il montepremi finale ed altri riconoscimenti al talento, ad Amici 2023.

Che Cricca possa rivelarsi tra i nuovi eliminati di Amici 2023, con i giudici del serale influenzati da Linus, per effetto della cruda sentenza radiofonica? La domanda sorge ora spontanea.

