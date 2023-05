Cricca: “Avevo storia prima di Amici, ora innamorato di Isobel”/ “Gianmarco un amico”

Giovanni Cricca, in arte solo Cricca, ha raccontato a Verissimo il suo percorso ad Amici ed in particolare il rapporto nato con Isobel Kinnear: “È fantastica, mi emoziono a rivedere i momenti con lei. Io mi sono innamorato di questa ragazza. Prima di entrare nella scuola avevo una storia molto bella fuori, stimo ancora molto questa persona”, ha rivelato. L’incontro con la ballerina, però, ha stravolto tutto.

“Quando è arrivata Isobel, la sua energia mi ha colpito in un modo assurdo. Abbiamo provato a stare insieme, ma le cose in casetta non funzionavano. Forse non era la situazione giusta. Io però sono ancora innamorato di lei. Il fidanzamento non è andato a buon fine, ma l’amore da parte mia è rimasto. Chissà se ci rivedremo dopo la finale e magari ci riproveremo, mal che vada rimarremo amici. È bella come il sole”, ha aggiunto.

Cricca: “Avevo storia prima di Amici, ora innamorato di Isobel”. Le amicizie nella scuola

Il rapporto con Isobel Kinnear non è tuttavia l’unico che Cricca è riuscito a creare all’interno della scuola di Amici. Le amicizie che sono nate in casetta, infatti, sono numerose. In particolare, quella con i ballerini Gianmarco Petrelli e Ramon Agnelli.

“Gianmarco è un gran ballerino, ci siamo rivisti subito. Mi ha ospitato a casa sua dopo l’eliminazione. È un’amicizia sana, spero di portarmela per sempre. È buono e sincero, non vuole troppe storie. Con Ramon stavamo sempre insieme, spero di portarmi dietro anche lui”, ha ammesso. I due gli hanno fatto una sorpresa nello studio di Verissimo.

