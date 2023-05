Cricca: che succede dopo Amici 22?/ Aiuta i volontari in Emilia Romagna: web in tilt

Cricca si offre volontario in aiuto alla regione, Emilia Romagna: la scelta eroica dopo Amici 22

É il buon esempio per la Generazione zeta l, Cricca, e non solo per la condotta impeccabile registrata nel percorso ad Amici 22, ma anche per l’importante contributo in aiuto all’Emilia Romagna. Eliminato ad un passo dalla finale del talent show delle arti condotto da Maria De Filippi, Giovanni Cricca torna al centro dell’attenzione mediatica. A sorpresa per l’occhio pubblico che ha imparato a conoscerlo in occasione della sua esperienza di studio del canto intrapresa al debutto TV segnato ad Amici 22, Cricca diventa protagonista di un’ardua impresa di volontariato in Emilia Romagna, la regione d’origine colpita dall’emergenza maltempo che é al centro della cronaca di questi giorni.

Amici 22, Tommy Dali e NDG: che succede dopo il Capodanno choc?/ La nuova coppia

L’alluvione in Emilia Romagna coinvolge 24 comuni nelle vicinanze di Bologna, dove l’esondazione dei fiumi ha procurato danni che si sono aggiunti a quelli causati dalle fitte pioggie di maggio 2023, e in molti da volontari raggiungono le zone colpite dalla calamità naturale per contribuire in aiuto. Tra questi, come emerge tra i post più virali del momento via social, c’è Cricca. L’ex concorrente di Amici 22 scende infatti in campo, nel comune di Cesena, per aiutare la popolazione colpita dall’alluvione, che tra i danni conta case dei residenti allagate. “Ciao raga sono andato a dare una mano ad alcuni dei tantissimi cesenati che avevano le cantine piene d’acqua, le case allagate e tutto il resto!” -é il messaggio che il cantautore di Sé mi guardi così intanto destina al popolo del web, via Instagram stories, mentre via social le immagini che lo immortalano mentre contribuisce in aiuto alla regione natale registrano un esorbitante volume di consensi da parte degli utenti.

Amici 22, Isobel: che succede con Cristiano Malgioglio?/ Le reazioni al ballo sexy

Cricca esorta i giovani ad aiutare l’Emilia Romagna, vittima dell’alluvione

Ma non é tutto. Perché, in un invito ad aggiungersi a lui in aiuto per l’Emilia Romagna, poi, Cricca aggiunge: “Parlo ai giovani romagnoli come me, ma non solo…nei prossimi giorni chiunque volesse venire a dare una mano. C’è tanta gente che ha bisogno anche solo di fare una semplice catena umana per riempire i secchi d’acqua. Fate girare, la Romagna non molla”. In queste ore, poi, Cricca registra il suo intervento anche a Faenza: “Non si molla mai”, scrive tra le stories IG, il cantautore.

Arisa: "Ecco come sono Maria De Filippi e Rudy Zerbi dietro le quinte"/ E sul ritorno ad Amici…



Stando alle ultime notizie diramate dalla Protezione Civile e riprese da Fanpage, Bologna, Forlì e Cesena sono tra le zone che hanno subito il maggior numero di danni. Intanto diverse scuole restano chiuse a Faenza e nei comuni limitrofi. Sono stimati circa 3.000 persone e 1.125 volontari in campo per i soccorsi alla popolazione. In tutta la Regione, inoltre, si contano 36mila evacuati, oltre ai morti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA