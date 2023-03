Cricca, chi é il concorrente Amici 22?/ Rudy Zerbi lo affonda: “Mi annoia”

Amici 2023: chi é il cantautore Cricca, tra vita e carriera, passando per il talent show

É uno dei 15 concorrenti ammessi ad Amici 22, Cricca, che ancor prima del via alla competizione tra i talenti riceve l’affondo di Rudy Zerbi. In vista della sfida a 3 squadre del serale di Amici 22, previsto a partire dalla prima puntata in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, Rudy Zerbi attacca la squadra capeggiata dalla collega insegnante di canto Lorella Cuccarini. In particolare l’allievo Cricca, definendolo noioso.

Ma chi é Cricca?

All’anagrafe Giovanni Cricca, il giovane classe 2004 e originario di Riccione, é un cantautore promosso tra i 15 concorrenti al serale di Amici 2023. Ancor prima di confermarsi allievo di Lorella Cuccarini tra il 2022 e il 2023 nella celebre scuola dei talenti, prende parte al contest Area Sanremo e a Deejay On Stage. All’età di 5 anni si trasferisce a Sydney con i genitori romagnoli, che per la prima volta si conoscono per poi innamorarsi grazie al lavoro che hanno in comune, di operatori socio-umanitari, in Africa. Una volta trasferitosi all’estero inizia a studiare canto presso il Sydney Children’s Choir.

Poi é la volta anche degli studi del piano. La passione per la musica pare l’abbia ereditata dal nonno Agostino, di conserva il ricordo di un clarino. A 8 anni Cricca torna in Italia, a Riccione: “Il trasferimento in Italia nel 2011 mi ha parecchio destabilizzato, ero un bambino abbastanza ribelle e un po’ problematico. La musica è stata la mia salvezza“, fa sapere il concorrente di Amici 22 serale 2023.

Cricca, esplode lo scontro ad Amici 22

Con l’esordio TV ad Amici 22, ben oltre le critiche di chi lo taccia di rappresentare un cantautorato “antico” e “déjà écouté”, Cricca rilascia al talent diversi inediti, registrando ascolti in streaming su Spotify Italia: Supereroi, Se mi guardi così, Maledetta felicità. Nel frattempo, Rudy Zerbi gli dà del noioso, in un affondo registrato nel daytime di Amici 22, datato 15 marzo: “Mi annoia da molto tempo perché è tutto ‘ino’. Il sorrisino, il caratterino, l’occhiolino, la vocina. A me gli ‘ino’ non piacciono, mi annoio profondamente”.

E lo scontro tra le squadre concorrenti al serale di Amici 2023 si preannuncia infuocato, con la pronta replica di Cricca: “Proverò al serale a far uscire il vocione e il caratterone e non annoiarlo più“. Intanto, sulla scia dell’affondo la quota scommettitori dell’occhio pubblico pronostica che Cricca sia a rischio, tra i possibili primi eliminati al serale di Amici 22. E le anticipazioni TV relative ai risultati della prima puntata lo danno a rischio eliminarla termine della prima tra le tre manche di sfide, schierato contro i compagni della squadra perdente capeggiata da Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: Maddalena Svevi e Megan Ria. Ed é quest’ultima ad essere anticipata come la prima eliminata, con Cricca dato per salvo.

