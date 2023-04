Cricca, dedica d’amore a Isobel ad Amici 2023/ La reazione della ballerina spiazza

Cricca e Isobel: tutto finito ad Amici 2023?

Cricca e Isobel, per qualche settimana, hanno fatto sognare i fan di Amici 2023. Il cantante, dopo il rientro nella scuola, aveva annunciato di essere single avvicinandosi così a Isobel. Tra Cricca e la ballerina c’erano stati dei baci e dei teneri momenti che lasciavano pensare all’inizio di una bella storia d’amore. Poi il distacco, l’allontanamento e nessun contatto tra i due. Sui social, gli ammiratori del talent show di Maria De Filippi hanno cominciato a chiedersi se i due stiano ancora insieme o meno e la risposta è arrivata nel corso del daytime trasmesso il 21 aprile da canale 5.

Nello studio di Amici, gli allievi ancora in gara, hanno cenato insieme ballando, cantando e lasciandosi andare anche a delle dolci dediche. Quella di Cricca ha particolarmente emozionato il pubblico perchè diretta a Isobel. Tuttavia, le parole del cantante non hanno avuto l’effetto che tanti sognavano.

La reazione di Isobel alla dedica di Cricca

Guadando Isobel intensamente negli occhi, Cricca ha deciso di aprirle il cuore dedicandole la canzone Just The Way You Are di Bruno Mars. Di fronte all’atmosfera romantica, gli altri allievi, hanno deciso di alzarsi, allontanarsi dal tavolo e lasciare soli il cantante e la ballerina. Tuttavia, a spezzare l’atmosfera romantica è stata proprio Isabel. Nonostante le dolci parole del 19enne e il suo sguardo tenero, infatti, Isobel non è riuscita a restare seduta.

L’allieva di Alessandra Celentano si è così alzata, ha raggiunto i compagni e ha cominciato a ballare con loro (cliccate qui per vedere il video). Un gesto, quello della ballerina, che a detta dei fan, segna definitivamente la fine della breve storia con Cricca.

